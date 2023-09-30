Всегда ли нужно удалять зубы мудрости: вся правда о "восьмерках"

Когда следует удалять зубы мудрости

Нашим предкам, которые питались жесткой, непереработанной пищей, зубы мудрости были необходимы. А современному человеку - нет, поэтому их удаляют.

Специалисты говорят, что если зуб мудрости вырос ровно, то человеку повезло. Если же зуб вырастает криво, то придется удалить два зуба - восьмой и седьмой.

Пример плохого роста зуба мудрости (скриншот: instagram.com/sviy.doc)

Также следует удалять, если в зубе мудрости есть кариес, пульпит и периодонтит. Даже если вы полечите зуб, то со временем все равно придется его удалить. Все потому, что вы не дочищаете эти зубы.

"99% пациентов не могут нормально достать до них. Затем из-за плохой гигиены десны вокруг зубов воспаляются и кровоточат", - говорится в сообщении.

Как удаляют зубы

Делают это хирурги-стоматологи. Обычно врачи советуют удалять либо 2, либо сразу 4 зуба за один раз. Все делается под наркозом.

Если удаление не будет простым, то врач может назначить еще и антибиотики.

Как прорезают зубы мудрости

Верхние зубы мудрости режутся легче, чем нижние, потому что структура верхней челюсти более пористая и зуб выходить легче. Также на верхней челюсти за седьмым и восьмым зубом есть пустота, поэтому ему достаточно места, чтобы вылезти безболезненно.

В нижней части челюсти зуб мудрости находится в самом углу и большая часть слизистой нижней челюсти подвижна.

Поэтому нижние зубы мудрости чаще воспаляются. У кого этот процесс проходит бессимптомно, и люди даже не замечают этого. У кого-то немного болит, а у некоторых прорезывание сопровождается сильными болезненными ощущениями.