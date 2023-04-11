Нужно ли мыть упакованную зелень? Держите окончательный ответ

Зелень - это свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде. Ни для кого не секрет, что она очень полезна. А вот нужно ли ее мыть, если купили упакованной?

Нужно ли мыть упакованную зелень?

Смотрите прежде всего на упаковку, если там написано "мытая", то вам уже не надо этого делать.

Впрочем, эксперты советуют промыть их еще раз дома. Даже ученые провели исследование, действительно ли чистая зелень и салаты в упаковках. Оказывается, там нашли фекалии различных бактерий. Они могли попасть на растения еще во время расфасовки. Поэтому даже правильное хранение и транспортировка не изменят ситуацию.

Также полиэтиленовые пакеты создают влажную и анаэробную среду в салатах. Там могут быстро размножаться бактерии, особенно если листья выделяют сок. Поэтому, если вы заботитесь о здоровье, то лучше помыть листья салата и т.п.

Какая самая полезная зелень

Зелень петрушки заслуженно считают самой полезной зеленью. Петрушка очень богата витаминами группы В, А, РР, Е, содержит бета-каротин. Эта полезная зелень также содержит железо, натрий, кальций, фосфор, магний, цинк. Таким образом, она укрепляет наш иммунитет и борется с вредными бактериями.

На втором месте стоит руккола. Помимо суточной дозы витамина К, она содержит А, Е, В и С. Дополнительно руккола содержит магний, кальций, марганец, железо и фосфор. Растение рекомендуют употреблять людям, которые на диете, так как в ней практически нет калорий. Она положительно влияет на пищеварение и желудок в целом.