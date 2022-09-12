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Дієтолог назвала фрукт, який треба обережно вживати чоловікам

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Понеділок 12 вересня 2022 11:33
Дієтолог назвала фрукт, який треба обережно вживати чоловікам Фото: Фрукти (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі фрукти містять потужний набір вітамінів і мікроелементів, що приносить користь здоров'ю. Але не всім можна їх вживати необмежено. Зокрема, до таких належить авокадо.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус.

Авокадо багатий нутрієнтами

Плоди авокадо багаті кремнієм (в 100 г - 213% від денної норми), бором (відповідно - 143%), нікелем (140%).

Ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, грають роль в обміні жирів, вуглеводів, гормонів. Особливо важливо приділяти увагу цим елементам жінкам при клімаксі.

Також це хороший джерело калію і магнію.⁣⁣ У авокадо міститься багато вітаміну Е (13% денної норми в 100 г), природного антиоксиданту, що захищає організм від передчасного старіння.⁣⁣

Незважаючи на те, що в половині м'якоті одного плоду міститься 9 г вуглеводів, приблизно 7 з них - це клітковина, що становить приблизно 20% денної потреби.

Всього 0,5 г від загальної кількості вуглеводів припадає на крохмаль і 0,5-0,7 г - на прості цукри. При такому складі його глікемічний індекс дуже низький - 10.⁣⁣

Дієтолог назвала фрукт, який треба обережно вживати чоловікам

Фото: Авокадо корисний, але не всім (pixabay)

Авокадо покращує імунітет, омолоджує організм

Високий вміст і унікальна комбінація природних антиоксидантів в авокадо - перш за все вітамінів, мінералів і ненасичених жирних кислот допомагають організму боротися із запаленнями, зміцнювати імунітет.⁣⁣

100 г авокадо містить 1,5 добової дози фітостеринів, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри.⁣⁣⠀

При цьому фітостерини також мають антиандрогенний ефект - знижують рівень і активність чоловічих гормонів андрогенів. Тому його слід включати в раціон харчування жінкам, у яких визначають високий рівень чоловічих гормонів, наприклад при полікістозі яєчників або клімаксі.⁣⁣

"Чоловікам з авокадо варто бути обережними..." - резюмувала дієтолог.

Раніше дієтолог розповіла всю правду про цукрозамінники та знежирену молочку.

Читайте також, чи насправді холестерин такий шкідливий, як про нього думають.

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дієтолог
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