Нет ничего обязательного! Диетолог опровергла главный миф о необходимости завтраков

Одним из самых главных стереотипов у докторов и диетолоов является заявление, что человеку необходимо утром завтракать. Многие из нас слышали, как завтрак нельзя пропускать, мол, начнутся проблемы со здоровьем, не будет "работать" голова. Это не так.

Нет ничего обязательного в питании для всех

Диетолог напомнила, что метаболизм (обмен веществ) - это система различных биохимических превращений, в результате которых пищевые вещества попадают в организм, усваиваются и превращаются внутри клеток, а продукты обмена выводятся во внешнюю среду.

Обмен веществ – необходимое условие существования живых организмов. И на этот процесс влияют разные факторы и это далеко не завтрак, уточнила эксперт.

"То есть, употребляя или не употребляя завтрак, мы не можем как-то кардинально изменить наш обмен веществ, это было бы слишком банально для такой сложно организованной системы, прошедшей горнило эволюции, как наш организм", - сообщила специалист по питанию.

Скиталинская рассказала, что за обмен веществ отвечают наши гены, микробиомы, гормоны, состав пищи, влияние стресса и многие другие факторы.

Все люди по-разному реагируют на одинаковые продукты. Поэтому и рекомендации по питанию не могут быть для всех одинаковыми!

У всех людей абсолютно разные понятия про завтрак. Для кого-то это тосты с сыром и беконом, а для кого-то просто чашечка кофе.

Что будет, если пропустить завтрак

По сути, пропуск завтрака ничего плохого вам не сулит, а принесет только пользу. Эксперт напоминает, что при пропуске завтрака, мы продлим интервал, в течение которого мы не едим, что позволит снизить уровень инсулина. Также мы оздоровим свой микробиом. У бактерий нашего кишечного тракта, как и у всего живого, есть собственный суточный ритм.

После 4–6 часов без еды некоторые виды микробов начинают размножаться и питаться слоем слизи, который покрывает слизистую оболочку кишечника, в результате чего, удаляются и токсины, кишечный барьер становится более проницаемым для питательных веществ и более здоровым.

То же касается и нормализации АД, "плохого" холестерина, гликированного гемоглобина.

Пример приема пищи от Скиталинской (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Когда и что нужно есть?

Вы можете есть утром, если вы этого хотите, а можете и пропустить этот прием пищи. Большое значение имеет, что именно вы будете есть.

Вот рекомендации Оксаны Скиталинской: