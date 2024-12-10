Улучшает ли рост волос стрижка по лунному календарю? Ученые озвучили свое мнение

Фазы луны и стрижки

Луна проходит несколько фаз в течение примерно 29,5 дней:

Молодой человек: Луна не видна с Земли.

Растущая Луна: освещенная часть Луны начинает увеличиваться.

Полнолуние: месяц полностью освещен.

Падающая луна: освещенная часть начинает уменьшаться.

Каждая лунная фаза имеет свои особенности и символику в разных культурах, что привело к убеждению, что эти фазы могут влиять на рост волос.

Согласно некоторым традициям, предлагается:

Стрижка во время растущей Луны может способствовать более быстрому и обильному росту.

Стрижка во время нисходящей Луны может привести к замедлению роста, но здоровых волос и меньшей склонности к секущимся кончикам.

Однако с научной точки зрения эта теория не имеет убедительных доказательств. Ни масштабное научное исследование не подтвердило связи между фазами Луны и физиологическими процессами роста волос. Рост волос зависит от таких факторов, как:

Генетика - основной фактор, определяющий скорость и густоту роста волос. Состояние здоровья - гормональный баланс, питание, уровень стресса и уход за волосами. Возрастные изменения - с возрастом скорость роста волос обычно замедляется.

Месячные фазы, хотя и влияют на некоторые природные явления, такие как приливы и отливы, не оказывают заметного влияния на человеческий организм в контексте роста волос.