Улучшает ли рост волос стрижка по лунному календарю? Ученые озвучили свое мнение

С давних времен во многих культурах верили, что луна влияет на разные аспекты жизни, включая рост волос. Идея стрижки волос в соответствии с лунными фазами была постоянной темой в практиках красоты. Но есть ли какая-нибудь научная основа для этого убеждения?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Луна проходит несколько фаз в течение примерно 29,5 дней:
Каждая лунная фаза имеет свои особенности и символику в разных культурах, что привело к убеждению, что эти фазы могут влиять на рост волос.
Согласно некоторым традициям, предлагается:
Стрижка во время растущей Луны может способствовать более быстрому и обильному росту.
Стрижка во время нисходящей Луны может привести к замедлению роста, но здоровых волос и меньшей склонности к секущимся кончикам.
Однако с научной точки зрения эта теория не имеет убедительных доказательств. Ни масштабное научное исследование не подтвердило связи между фазами Луны и физиологическими процессами роста волос. Рост волос зависит от таких факторов, как:
Месячные фазы, хотя и влияют на некоторые природные явления, такие как приливы и отливы, не оказывают заметного влияния на человеческий организм в контексте роста волос.
Кстати, трихолог рассказала всю правду о стрижке волос горячими ножницами.
Ранее мы сообщали о 4 простых способах, которые помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами.