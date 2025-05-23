Омоложение после 40 лет - поздно или нет? Дерматолог дала точный ответ

Многие считают, что в борьбе со старением главное - начать как можно раньше. Но действительно ли после 40 или 50 лет можно улучшить состояние кожи и убрать морщины?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Когда не поздно делать омолаживающие процедуры

Дерматолог Сьюзен Массик рассказала, что можно начать и поддерживать хороший режим ухода за кожей в любом возрасте.

"А учитывая количество факторов, которые влияют на то, как каждый из нас стареет, вы на самом деле можете не так сильно отставать в борьбе со старением, как думали. Даже если вы не соблюдали режим ухода за кожей, состоящий из более десяти шагов", - добавила эксперт.

Биологическое старение в основном определяется факторами, находящимися вне контроля человека, такими как генетика и гормоны. Также физиологическое старение может быть изменено вещами, которые находятся под нашим контролем, а именно курением, диетой, недосыпанием и стрессом.

"Если вы тщательно пользуетесь солнцезащитным кремом, то ваш физиологический возраст, вероятно, моложе вашего биологического", - сказала она.

Придерживаясь тщательного режима ухода за кожей и обращаясь к косметологу для проведения профессиональных процедур, таких как микронидлинг, химические пилинги, филлеры и лазерная шлифовка, вы можете устранить повреждения и замедлить дальнейшие признаки старения.

Чем отличается кожа в 40 и 20 лет

Потеря эластина и коллагена

Коллаген и эластин - это то, что определяет нашу кожу, независимо от того, толстая она или тонкая.

С возрастом вы не только начинаете терять коллаген и эластин в слое дермы кожи, но и способность организма вырабатывать их также снижается, поэтому появляются морщины.

Из-за потери коллагена и эластичных волокон кожа становится тоньше, начинают появляться мелкие морщины, которые со временем перерастают в более глубокие.

Поэтому важно защищать коллаген от повреждения, регулярно используя SPF, особенно если вы приближаетесь к менопаузе.

Потеря жира

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, образующих слой дермы кожи, жировые клетки также играют ключевую роль в формировании основы кожи и ее молодом виде.

С возрастом жировые подушечки уменьшаются, поэтому щеки и глаза могут выглядеть более "впалыми".

Гиперпигментация и изменение цвета кожи

Поскольку способность кожи восстанавливать повреждения снижается с возрастом, вы можете заметить больше гиперпигментации и изменения цвета. Эти изменения пигмента, вызванные ультрафиолетовым излучением солнца.

В 40-50 лет можно начать видеть солнечные пятна и веснушки, которые не появляются и не исчезают, как это было в детстве, а остаются. Эти обесцвеченные пятна также сигнализируют о еще одной проблеме - рак кожи.

С возрастом из-за пребывания на солнце, способность организма постоянно восстанавливать повреждения ослабляется, поэтому может возникнуть такое состояние.

Что должно быть в уходе от старения в 40-50 лет

Базовый уход за кожей

Учитывая огромное количество сывороток, эссенций, ампул, кремов, лосьонов и средств против старения на рынке, вы можете выбрать то, что вам будет подходить.

Но правда в том, что режим ухода за кожей человека 40-50 лет обычно не сильно отличается от режима ухода за кожей человека 20-30 лет.

Если у вас здоровая кожа, то вам не понадобится больше, чем увлажняющий крем, солнцезащитный и средство для умывания.

Чтобы удалить макияж, грязь и другие загрязнители с кожи, стоит выбирать нежные средства для очищения, адаптированные к типу кожи.

Дополнительные активные вещества

После того, как вы создали основу для ухода за кожей, вы можете начать решать более конкретные проблемы, такие как акне и пигментация.

Поскольку кожа естественным образом теряет коллаген и эластин, включение ретиноидов может быть ключевым фактором для замедления признаков старения. Ретиноиды - это единственные ингредиенты, которые действительно регенерируют новый коллаген.

Помимо уменьшения мелких морщин, ретиноиды также могут помочь уменьшить пигментацию от солнечного повреждения, увеличивая обновление клеток.

Также сыворотка с витамином С может помочь защитить кожу от воспаления, которое может ускорить разрушение коллагена и эластина.