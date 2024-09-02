До или после тренировки: тренер рассказал, когда лучше есть

Чего нельзя делать

По словам эксперта, не нужно сильно наедаться сразу перед самой тренировкой и на это есть две причины:

вам будет тяжело тренироваться с полным желудком

во время тренировки важно, чтобы кровь приливала в те мышцы, которые мы тренируем. А если сразу наесться перед тренировкой, то прилив крови пойдет в желудок

Кроме того, еще может на сон клонить, а на тренировке нужно быть бодрыми.

Когда есть перед тренировкой

Тренер советует есть за 1,5-2 часа до тренировки и неважно, худеем мы или поправляемся. Желательно есть сложные/медленные углеводы (крупу и макароны).

"Еще одна крайность. Вчера не ужинали или поужинали очень рано (18:00 +-), а утром пришли на тренировку, 20 мин и в глазах темнеет. Или вечером после работы голодные, полдня не ели и решили потренироваться, то же будет происходить, в глазах темнеет, слабость, человек может упасть в обморок", - говорится в сообщении.

Гликоген - это тип углеводов, которые накапливаются в теле человека в немалом количестве. Он дает человеку энергию, сохраняется в печени до 100 г и в мышцах 200-300 г (у спортсменов больше).

Накапливаться он может долго до нескольких суток. То есть тренируясь сегодня, вы можете использовать запасы гликогена из того, что ели еще вчера.

Поэтому в меню должны присутствовать углеводы в достаточном количестве в целом, а не до или после тренировки.

Углеводным или белково-углеводным окном называется непродолжительный период после физической тренировки, в течение которой нужно употребить соответствующие продукты, чтобы покрыть недостающие элементы.

Для похудения важен дефицит калорий суточный, а также чтобы питание было сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, то помним о клетчатке.

Будет дефицит калорий - вы будете худеть и безразлично будете есть гречку с огурцами и грудинкой или сало с картофелем фри и мороженым.

Как вычислить свою суточную норму калорий

Точно никак рассчитать нельзя, есть только метод коррекции во время самого процесса пока вы будете идти к цели, потому что каждый человек индивидуален и состав тела тоже.

В независимости от того, худеете вы или наращиваете мышцы, важно руководствоваться 3 правилами:

дневная норма калорий

сбалансированно питаться БЖВ и клетчаткой

﻿﻿﻿не тренироваться на полный и голодный желудок

"Поэтому, ешьте что хотите, когда хотите и что хотите, руководствуйтесь суточной нормой калорий и БЖВ, соблюдайте свой рацион, который вы себе разработали, или разработал вам тренер", - говорится в сообщении.