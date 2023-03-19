RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обязательно ли сдавать НМТ выпускникам, которые поступают в зарубежный университет

Что нужно знать об НМТ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Для поступления в украинские высшие учебные заведения выпускники должны сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Однако является ли эта норма обязательной при поступлении в зарубежные вузы?

Этот вопрос разъяснила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко на YouTube канале центра.

Нужно ли сдавать НМТ для поступления в загранучреждение

Выпускники, планирующие поступать в зарубежные вузы, должны выяснить все необходимые детали в конкретном заведении.

Вакуленко подчеркнула, что во многих странах берут во внимание результаты НМТ. Впрочем, это не является обязательным требованием во всех заведениях.

"Если вы вступаете в вуз за границей и не знаете, нужно ли вам сдавать НМТ, вы должны прежде всего выяснить это в соответствующем учебном заведении", - заявила эксперт.

Раньше мы делились рейтингом 10 лучших украинских университетов.

Читайте также о том, что обнародовали пробный вступительный тест по истории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News