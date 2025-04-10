Надежна ли ваша USB-флешка? Вот способы проверить ее долговечность

Различия во флеш-накопителях

Как USB-SSD, так и USB-флешки используют флеш-память в качестве основы. Основное различие заключается в качестве флеш-модулей. Они производятся на одних и тех же производственных мощностях и могут даже выходить с одних и тех же машин.

Тем не менее, они не идентичны по качеству. Для производства SSD обычно используются лучшие флеш-чипы. Следующий уровень качества - это флеш-компоненты для производства карт памяти, таких как SD или MicroSD. И только потом идет флеш-память для USB-флешек.

Однако это не означает, что каждая USB-флешка по сути плохого качества. Просто это показывает, что USB-флешки не предназначены для долговременного архивирования. Также это объясняет, почему скорость USB 2.0 по-прежнему широко используется для дешевых флешек.

В прошлом году отчет компании CBL Datenrettung вызвал сенсацию: все больше USB-флешек с низкокачественными чипами памяти попадали в лаборатории компании.

Логотипы производителей на чипах NAND отсутствовали или были сделаны неразборчивыми. Информация о емкости также была неверной. Обычно фактическое пространство для хранения было меньше, чем утверждала этикетка.

USB-флешка, на которой имя производителя чипа NAND было сделано неразборчивым, указывает на то, что это на самом деле выбракованная флеш-память.

Эта USB-флешка указывает на то, что это на самом деле списанная (отбракованная) флеш-память (фото: PCWorld)

Емкость USB-флешек

Если вы ищете USB-флешки на сайтах сравнения цен, вы обычно можете указать желаемую емкость. Диапазон выбора обычно составляет от 64 ГБ до 1 ТБ. И это хорошо. Потому что если вам предлагают значительно большие емкости для USB-флешки, то такие продукты почти наверняка являются подделками.

Самым очевидным индикатором является цена. Если цена для флешки объемом 2 ТБ исключительно низкая - например, меньше 10 долларов - это должно быть сигналом тревоги.

Здоровая доза скептицизма будет полезна при покупке USB-флешки, чтобы избежать проблем позже. В большинстве случаев вы получите накопитель с 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти.

В то же время границы между USB-флешкой и USB-SSD могут становиться размытыми при высоких объемах.

Можно сказать, что большинство брендовых USB-флешек в настоящее время доступны с емкостями 64, 128, 256 и 512 ГБ. Начальная флешка с 64 ГБ стоит около 400 гривен. Модель на 512 ГБ стоит от 40 до 50 долларов.

Загрузочная флешка для Windows

С загрузочными флешками для Windows всегда бывают проблемы. Их либо не распознают, либо невозможно создать с самого начала. Проблема, как правило, не в емкости. По данным Microsoft, официальное минимальное требование - 8 ГБ. С флешкой на 64 ГБ вы точно будете в безопасности.

Есть также несколько моментов, которые следует учитывать: в принципе, USB-флешка должна быть новой и не использованной, так как это гарантирует свежесть флеш-памяти. Также не рекомендуется использовать слишком медленную флешку. Лучше избегать моделей USB 2.0 для установочного носителя.

Рекомендуется использовать флешки от брендовых производителей, таких как Sandisk (Western Digital, WD), Samsung, Kioxia, Lexar, Kingston или Crucial (Micron). Или от поставщиков, таких как PNY, Adata, Hama, Intenso или Verbatim.

С дешевыми и безымянными флешками вы не можете судить о качестве используемых компонентов.

Жалоба на дефект вряд ли приведет к чему-то. В принципе, можно только надеяться, что продавец вернет вам деньги.

Для загрузочного носителя Windows лучше всего использовать флешку от известного бренда (фото: IDG)

Ускорение через стандарт USB

Не каждая новая USB-флешка автоматически предоставляет увеличение скорости. Напротив, вы получите наибольшее повышение скорости передачи данных, если перейдете на более быстрый интерфейс USB - при условии, что ваше устройство поддерживает этот стандарт.

USB 2.0

Старый стандарт USB 2.0 все еще широко распространен, особенно на очень дешевых моделях. Здесь можно достичь скорости передачи данных всего около 45 МБ/с при чтении. Скорости записи могут быть даже такими низкими, как 10 МБ/с.

USB 3.2 Gen1

Во многих случаях на упаковке USB-флешек все еще можно найти устаревшую маркировку USB 3.0. Скорость чтения в лучшем случае достигает 450 МБ/с, а скорость записи может легко упасть до менее чем половины от этой величины. Однако многие флешки достигают всего около 200 МБ/с.

USB 3.2 Gen2

Этот интерфейс, ранее известный как USB 3.1, уже широко распространен и может присутствовать как на разъемах Type-A, так и Type-C на компьютере. Этот порт также крайне популярен для USB-аксессуаров. Большинство внешних USB SSD, в которых установлен NVMe-носитель, уже используют USB 3.2 Gen2.

USB-флешки с этим интерфейсом также становятся все более популярными, но все еще находятся на стадии роста, поэтому они остаются дорогими. В зависимости от стандартов интерфейса, здесь доступна пропускная способность 10 Гбит/с.

Verbatim Dual Quickstick имеет два соединения - Type A и Type C (фото: IDG)

Больше места, возможно больше скорости

Скорости передачи данных, указанные производителями, представляют собой идеальные значения для последовательных задач. Их можно проверить с помощью инструментов для бенчмаркинга, но они редко встречаются в повседневной жизни - чаще всего при копировании больших файлов, например видео.

Используемые контроллеры играют важную роль в достижении высоких скоростей передачи данных. Если они могут распределить данные на несколько модулей памяти одновременно, флешка может выполнять задачи быстрее. Чем больше емкость, тем больше доступных флеш-модулей. Следовательно, флешки с большей емкостью могут работать быстрее.

Однако такие контроллеры не всегда встроены. Особенно дешевые версии используют чипы, которые не способны выполнять распределение данных одновременно. Тогда работа происходит по очереди: только когда один флеш-модуль полностью заполнен, переходит очередь на следующий.

Файловые системы для USB-флешек

USB-флешки могут быть отформатированы на заводе в различных файловых системах. FAT32 (File Allocation Table) раньше была очень популярной. Однако у нее есть недостаток: она не может работать с файлами размером более 4 ГБ. Те, кто часто копирует видео на флешку, должны об этом помнить.

Альтернативой является exFAT (Extensible File Allocation Table), которая была специально разработана для флеш-памяти. Это самая популярная файловая система для USB-флешек. Ее преимущество в гибкости. Например, exFAT совместима как с Windows, так и с MacOS, а также работает с устройствами Android и iOS. Это упрощает обмен данными между ПК и мобильными устройствами.

Однако стоит быть осторожным, если вы хотите подключить USB-флешку к смарт-ТВ. Многие телевизоры не могут работать с ней, а некоторые даже настроены исключительно на FAT32.

Иногда на USB-флешках можно встретить файловую систему NTFS (New Technology File System). Это стандарт для Windows, и поэтому она является лучшим выбором, если вы хотите использовать флешку только с Windows-системами. NTFS также совместима с Chrome OS.