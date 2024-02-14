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Могут ли вручать повестки в общественном транспорте: разъяснение ТЦК

Можно ли получить повестку в общественном транспорте (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продолжена всеобщая мобилизация и военное положение. Соответственно военнообязанные получают повестки. И они могут приходить не только домой или на работу, но их вручают и в общественных местах - в кафе, спортзалах или даже в общественном транспорте.

Могут ли раздавать повестки в общественном транспорте и других месяцах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова представителя ТЦК Киева Владимира Новосядлого в интервью для "Вечернего Киева".

По словам представителя ТЦК, законодательство четко не определяет место вручения повестки. Но и запрета на выдачу в общественных местах нет.

"Ну а почему нет?! Законодательством не определены конкретно места вручения повестки. Меры по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), да и где угодно", - говорит Новосядлый.

Он напомнил, что страна в военном положении, а среди нас может быть "кто угодно и с любыми намерениями". Потому в транспорте могут проверять документы в любой момент.

"Мы же видим отчеты СБУ, что задержали наводчика, корректировщика, некого информатора. Они среди нас, в гражданской одежде", – добавил он.

Поэтому проверка людей в общественных местах, в частности транспорте - это норма, потому что прежде всего это вопрос безопасности.

"Если этого не делать, то может быть много неприятных последствий", – добавил представитель ТЦК.

Ранее мы писали о том, могут ли работники ТЦК заполнять повестки "на коленях".

А еще рассказывали, что адвокат объяснил, чего ждать сбежавшим из Украины мужчинам.

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