Автосалоны открылись, покупателей нет. В России начали продавать "позорные" "Москвичи" (фото)

В России приступили к продаже автомобилей "Москвич". Однако с самого начала у них все пошло кувырком. Для размещения товара не было индивидуальных салонов, а покупатели не слишком интересуются машинами "отечественного производства".

Об этом "позоре" пишут сами же росСМИ и рассказывают юзеры социальных сетей.

Что не так с "Москвичем"

Как сообщают росСМИ, продажи российских автомобилей начались еще в конце прошлого года, однако об этом никто не знал. Дело в том, что для "Москвичей" не могли найти салоны, потому они "ютились" в помещениях других фирм.

Важно сказать, что новые салоны для известной советской фирмы никто не строил. Подрядчики взяли и просто переоборудовали салоны марок, которые ушли из российского рынка. К примеру, Renault, Ford, Skoda, Land Rover и даже Rolls-Royce.

Часто в России можно встретить картину, когда на вывеске написано одно, а в салоне другое. Это четкая черта "Москвича".

Автомобиль "российского производства" на базе JAC (фото: росСМИ)

Как пишут российские СМИ, утром 3 марта на одном из автосалонов "Москвича" еще висела вывеска Peugeot.

"Рабочие уже сняли надпись и на тот же черный фон готовились крепить белые буквы "Москвич"", - рассказывают очевидцы.

Надо сказать, что эти буквы выглядят так же, как и 75 лет назад. То есть автомобиль, может быть, и сделали, но модернизировать его ума у россиян не было.

К слову, делали "Москвич" даже не россияне, а китайцы. Машина представляет собой полную копию JAC JS4 и почти полностью состоит из китайских деталей.

Стоит отметить, что первый, еще "советский" "Москвич 400" также был копией иномарки Opel Kadett.

Есть ли среди россиян спрос на собственные авто?

РосСМИ пишут, что интересовались "Москвичами" в разных салонах, но каждый раз в разговоре продавцы упоминали о других представленных иномарках.

Можно предположить, что требования российского бренда к дилерам по площади и оформлению шоурумов с авто минимальны. Хорошо, что моделей "Москвича" пока только две.

Один из продавцов в комментарии РосСМИ признался, что за прошлый месяц ему удалось продать всего восемь машин. То ли у россиян денег нет, то ли заинтересованности в продукте своего "большого" государства.

Автомобиль "Москвич" (фото: росСМИ)

А что с комплектацией "Москвича"

Во-первых, комплектаций всего две, и они отличаются только механической или автоматической коробкой передач. Нет ни полного повода, ни более демократичного двигателя, снизившего базовую стоимость.

Во-вторых, машина с "коробкой автомат" стоит 2 035 000 рублей. Это совсем не дешевле известных китайских конкурентов.

Автомобиль "Москвич" (фото: росСМИ)

Кроме того, "Москвичи" не готовы к зиме, ведь автомобили не оборудованы подогревом сидений, лобового стекла и руля. Правда, его можно установить за дополнительную плату в 15 тысяч рублей.

Политика довольно странная, потому что даже в автомобилях не самого высшего класса такие базовые вещи всегда есть.

Продавцы предполагают, что улучшить ситуацию с продажами на фоне всех этих недостатков "Москвича" могли бы скидки. Однако даже уступки в цене не сделают российские машины интересными для россиян, так любящих кричать о своей "могучей и великой" стране.

Между тем в соцсетях эти машины сами же россияне называют "позором" и "полным дерьмом".