Могут ли сотрудники ТЦК задерживать на улицах и везти в военкомат: ответ юристов

В Украине продлили военное положение и мобилизацию вместе с ним. Очень часто украинцы сообщают, что представители ТЦК насильно задерживают мужчин на улицах и везут в военкомат.

Имеют ли они на это право рассказали юристы Ирина и Владислав Леоновы.

Законны ли действия представителей ТЦК на улицах

Правозащитники объяснили, что что представители ТЦК и СП не могут задерживать, усаживать в автомобиль и принудительно перевозить мужчин в территориальные центры мобилизации и социальной поддержки при первичном выдаче повестки. Это не в их полномочиях.

Но есть исключения. Представители ТЦК могут везти в военкомат, когда мужчина неоднократно не появляется по повестке, и ТЦК представляет специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставить человека в ТЦК.

Следовательно, действующим законодательством не предусмотрена возможность сотрудникам ТЦК или каким-либо другим лицам после вручения повестки принудительно отвозить в центры комплектования или каким-либо другим способом сопровождать мужчину в ТЦК.

Какие полномочия у ТЦК

Все полномочия сотрудников ТЦК завершаются для того, чтобы вручить повестку. Если представители ТЦК при вручении повестки (если это было первое вручение и мужчина раньше не получал и не игнорировал вызовы) совершают неправомерные принудительные действия в отношении военнообязанного, то нужно вызвать полицию на место, где происходят эти действия, и звонить по ДБР (Государственное бюро расследований).

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка"

ФИО военнообязанного

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного

номер повестки

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

подпись человека, выдавшего повестку

дата выдачи повестки

мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.