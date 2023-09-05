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Могут ли сотрудники ТЦК задерживать на улицах и везти в военкомат: ответ юристов

Вторник 05 сентября 2023 12:45
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Могут ли сотрудники ТЦК задерживать на улицах и везти в военкомат: ответ юристов Могут ли представители ТЦК задерживать мужчин на улицах (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продлили военное положение и мобилизацию вместе с ним. Очень часто украинцы сообщают, что представители ТЦК насильно задерживают мужчин на улицах и везут в военкомат.

Имеют ли они на это право рассказали юристы Ирина и Владислав Леоновы.

Законны ли действия представителей ТЦК на улицах

Правозащитники объяснили, что что представители ТЦК и СП не могут задерживать, усаживать в автомобиль и принудительно перевозить мужчин в территориальные центры мобилизации и социальной поддержки при первичном выдаче повестки. Это не в их полномочиях.

Но есть исключения. Представители ТЦК могут везти в военкомат, когда мужчина неоднократно не появляется по повестке, и ТЦК представляет специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставить человека в ТЦК.

Следовательно, действующим законодательством не предусмотрена возможность сотрудникам ТЦК или каким-либо другим лицам после вручения повестки принудительно отвозить в центры комплектования или каким-либо другим способом сопровождать мужчину в ТЦК.

Какие полномочия у ТЦК

Все полномочия сотрудников ТЦК завершаются для того, чтобы вручить повестку. Если представители ТЦК при вручении повестки (если это было первое вручение и мужчина раньше не получал и не игнорировал вызовы) совершают неправомерные принудительные действия в отношении военнообязанного, то нужно вызвать полицию на место, где происходят эти действия, и звонить по ДБР (Государственное бюро расследований).

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

  • название "Повестка"
  • ФИО военнообязанного
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного
  • номер повестки
  • номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного
  • дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного
  • наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета
  • подпись человека, выдавшего повестку
  • дата выдачи повестки
  • мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Кстати, в Украине военнообязанные будут получать повестки повторно.

А еще рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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