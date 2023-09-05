Могут ли сотрудники ТЦК задерживать на улицах и везти в военкомат: ответ юристов
В Украине продлили военное положение и мобилизацию вместе с ним. Очень часто украинцы сообщают, что представители ТЦК насильно задерживают мужчин на улицах и везут в военкомат.
Имеют ли они на это право рассказали юристы Ирина и Владислав Леоновы.
Законны ли действия представителей ТЦК на улицах
Правозащитники объяснили, что что представители ТЦК и СП не могут задерживать, усаживать в автомобиль и принудительно перевозить мужчин в территориальные центры мобилизации и социальной поддержки при первичном выдаче повестки. Это не в их полномочиях.
Но есть исключения. Представители ТЦК могут везти в военкомат, когда мужчина неоднократно не появляется по повестке, и ТЦК представляет специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставить человека в ТЦК.
Следовательно, действующим законодательством не предусмотрена возможность сотрудникам ТЦК или каким-либо другим лицам после вручения повестки принудительно отвозить в центры комплектования или каким-либо другим способом сопровождать мужчину в ТЦК.
Какие полномочия у ТЦК
Все полномочия сотрудников ТЦК завершаются для того, чтобы вручить повестку. Если представители ТЦК при вручении повестки (если это было первое вручение и мужчина раньше не получал и не игнорировал вызовы) совершают неправомерные принудительные действия в отношении военнообязанного, то нужно вызвать полицию на место, где происходят эти действия, и звонить по ДБР (Государственное бюро расследований).
Какой должна быть законная повестка
Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
- название "Повестка"
- ФИО военнообязанного
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного
- номер повестки
- номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного
- дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного
- наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета
- подпись человека, выдавшего повестку
- дата выдачи повестки
- мокрая печать
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Кстати, в Украине военнообязанные будут получать повестки повторно.
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