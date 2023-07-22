Могут ли российские спецслужбы читать ваши переписки в мессенджерах: вот вам объяснение

О чем говорилось в статье

Как пишут журналисты NYT, власти России уже некоторое время владеют технологиями для отслеживания переписки граждан с целью подавления внутренних мятежей. А когда агрессор вторгся в Украину в феврале 2022 года, это помогло ему видеть активность в зашифрованных программах, таких как WhatsApp и Signal.

Одна технология может идентифицировать голосовые вызовы или файлы в чатах. Программное обеспечение может определить, использует ли кто-то несколько телефонов, отобразить, какие телефоны были в определенных местах в определенный день. Другой продукт может собирать пароли, введенные на незашифрованных веб-сайтах.

"Эти технологии дополняют усилия России по формированию общественного мнения и подавлению инакомыслия, таких как пропагандистский блиц в государственных СМИ, более жесткая интернет-цензура и новые усилия по сбору данных о гражданах и поощрение их сообщать о публикациях в социальных сетях, которые подрывают войну", - говорится в материале.

Обратите внимание, что речь идет именно об определенных видах активности, а не о вмешательстве в личную жизнь в целом.

Действительно ли ФСБ может все это делать

Украинское научно-популярное издание "Куншт" также решило разобраться в этой теме на своей странице в Instagram.

По их исследованиям, мессенджеры Whatsapp и Signal надежно зашифрованы. То есть даже если какой-то хакер зайдет в вашу учетную запись, он не сможет открыть диалоги.

С Telegram ситуация иная: в нем можно скрыть только "секретные чаты", то есть те, которые вы сами зашифруете. Для этого необходимо выбрать опцию в контактах перед тем, как написать сообщение. Даже если у вас уже был диалог, секретный чат все равно можно запустить.

Как начать секретный чат (скриншоты: Styler)

В издании отмечают, что жертвами отслеживания могут стать украинцы, которые используют российских операторов связи или мессенджеры, которые расположены на территории РФ.

Как защитить свою учетную запись

Используйте VPN. Отдавайте предпочтение тем, у кого понятная модель монетизации.

Настройте в мессенджерах отказ от peer-to-peer звонков, то есть от человека к человеку.

Откажитесь от использования приложений, которые не являются для вас критически важными и подозреваются в передаче данных третьим сторонам.

Запомните эти правила (инфографика: instagram.com/kunshtmagazine)