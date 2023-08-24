Могут ли очки ухудшить зрение при длительном использовании

Что следует знать

По словам специалиста, очки не портят зрение и это никак не возможно.

Если присутствует миопия, астигматизм или гиперметропия, то оптическая система глаза имеет определенные изменения, которые не позволяют картинке сфокусироваться на сетчатке, как это в норме должно быть. Так очки просто помогают эту картинку перенести на сетчатку - это вся их работа.

В частности, в правильно подобранных очках человек видит максимально хорошо без дискомфорта (головокружения, головной боли).

Не нужно бояться, если есть возможность дайте себе шанс видеть мир более четким.

Почему падает зрение

Эксперт говорит, что очень часто зрение падает постепенно, и человек соответственно привыкает, что так видит, и не испытывает даже каких-либо проблем.

"Дети иногда даже не знают, как это видеть хорошо, поэтому никогда не ругайте их, почему они не говорили раньше", - говорится в сообщении.

Часто люди боятся очков, потому что думают, что потом без них больше не смогут. Однако важно знать, что зрение все равно не восстановится самостоятельно.

Острота зрения без очков будет постепенно падать и дальше, а в коррекции все станет четким, поэтому не стоит себя ограничивать в этом - это удобно, комфортно и безопасно.

Важно помнить, что в очках глаза не ленятся. Напротив, без коррекции глаза не работают правильно, они не получают зрительную информацию, которая должна быть в норме. Так у детей развивается амблиопия (ленивый глаз) и со временем ни очки, ни контактные линзы, ни лазерная коррекция уже не дадут 100% зрения.

Признаки неправильно подобранных очков

Первый признак неправильного подбора оптики - это, конечно же, качество и четкость зрения. Если вы напрягаете глаза, чтобы рассмотреть текст или изображение, то оптика не выполняет свою функцию.

Также возникают следующие симптомы: