Вчені визначили групу крові, яка найбільш схильна до хвороб серця

Серцево-судинні захворювання є однією з найпоширеніших причин смертності у світі. Вчені виявили, що між групою крові людини і ризиком хвороб серця існує певна залежність.

Так, згідно з дослідженням, проведеним Гарвардською школою громадського здоров'я, люди з групами крові A (II), B (III) або AB (IV) мають вищий ризик ішемічної хвороби серця, ніж люди з групою крові 0 (I).

При цьому найвищий ризик серцевих захворювань саме у людей, які є носіями IV групи крові (AB).

"Хоча люди не можуть змінити свою групу крові, наші висновки можуть допомогти лікарям краще зрозуміти, хто знаходиться в групі ризику розвитку серцевих захворювань", - вважають дослідники.

Групу крові ви змінити не можете, але ризик зменшити - можете

Дослідники кажуть, якщо ви знаєте, що у вас вищий ризик, ви можете зменшити ризик веденням більш здорового способу життя. Наприклад, ви можете почати правильно харчуватися, бути фізично активними, а також кинути палити.

Не тільки хвороби серця

Вчені також виявили, що перша група крові має не тільки менший ризик серцевих захворювань, але й раку шлунка.

А от люди з другою групою частіше за інших хворіють на рак шлунка. Дослідники вважають, що це може бути пов’язано з тим, що інфекція H. pylori (та, що викликає хелікобактеріоз) частіше зустрічається у людей з групою крові А.

Це бактерія, яка зазвичай зустрічається в шлунку та дванадцятипалої кишки. Вона може викликати запалення та виразки.

Люди з четвертою групою крові також більш схильні до проблем з пам'яттю. А ті, у кого друга група, можуть мати більше кортизолу - гормону стресу.

Яка група крові найчастіша в українців

Зазначимо, що в кожної нації є певні відмінності щодо співвідношенням людей за групами крові.

В українців найпоширенішою групою крові є друга група (А) - 40 %. Далі йдуть перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.