Как заставить банк вернуть деньги, которые украли мошенники с карточки: объяснение юриста

В каких случаях банк должен вернуть деньги, которые украли мошенники

"Сам факт корректного ввода данных для списания средств не может достоверно подтверждать, что пользователь способствовал потере, незаконному использованию ПИН-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции. Это позиция Кассационного гражданского суда по делу №176/1445/22", - заявляет адвокат.

Он отмечает, что один гражданин судилось с банком, утверждая, что неизвестные мошенническими действиями завладели доступом к приложению банка на его телефоне и беспрепятственно со стороны службы безопасности банка завладели средствами на сумму свыше 100 000 грн. Банк отказался добровольно вернуть ему деньги.

"Апелляция истцу отказала, считая, что это его ответственность, поскольку у него карточка с Google Pay. Он позволяет бесконтактное снятие наличных с помощью средств идентификации, без разглашения которых мошенник, даже перевыпустив сим-карту или имея финансовый телефон клиента, не смог бы ни зайти в приложение банка, ни снять или перевести средства со счета", - говорит Симутин.

Касация отметила, что именно банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, необходимой для переводов.

"Соответственно, списание средств произошло не по распоряжению истица, поэтому это и не его ответственность. Так что берите себе заметку и пересказывайте другим: если вашу карточку обокрал мошенник - то все не так безнадежно, есть шанс, что деньги вам банк вернет через суд", - говорит адвокат.

Куда обращаться, если кибермошенники сняли деньги с вашей карты

Если вы стали жертвой мошенников, которые украли деньги с вашей банковской карты, нужно сообщить об этом ваш банк, а также обратиться в киберполицию.

Для этого необходимо: