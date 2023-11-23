Можно ли забирать ребенка из школы или садика во время тревоги: разъяснение адвоката

Указания педагогам

На сайте образовательного омбудсмена отмечено, что педагогический работник не имеет права передавать родителям ребенка во время тревоги.

"Если родители хотят забрать во время тревоги ребенка из укрытия - педагогический работник не имеет права передавать им ребенка. А педагог, соответственно, не имеет права отпустить ребенка из укрытия даже по просьбе родителей. До завершения воздушной тревоги ребенок должен оставаться в укрытии. Ведь так родители подвергают опасности и себя, и ребенка", - говорится на сайте омбудсмена.

Также есть отсылка на пункт 15-16 "Порядка заполнения и пребывания в сооружениях фонда защитных сооружений гражданской защиты", где определено, что выход из защитного сооружения осуществляется только если поступила информация об отсутствии опасности, а также в случаях вынужденной эвакуации.

"Никаким нормативно-правовым актом в Украине не установлен прямой запрет родителям забирать ребенка из учебного заведения, в частности во время объявления воздушной тревоги. В то же время статья 55 Закона Украины "Об образовании" определяет, что именно родители соискателей образования обязаны заботиться о физическом и психическом здоровье ребенка, а государство при этом оказывает родителям помощь. Поэтому родители имеют право забрать ребенка во время тревоги", - подчеркивает адвокат Дарья Старовойтова.

Она добавила, что в то же время позиция Минобразования и образовательного омбудсмена в этом вопросе сводится к тому, что потому, что ответственность за детей во время того, когда они находятся в школе, лежит на педагогах, нельзя отпускать детей. Поэтому если учителя не отдают ребенка, то нарушения в их действиях нет.

Представим реальную, а не гипотетическую ситуацию

Правила и инструкции прописаны в основном для более или менее стандартных ситуаций. Но в нашей стране часто встречаются нестандартные ситуации и часто нужно принимать решения в индивидуальном порядке.

"Мой ребенок учится в 3-м классе. Каждый день я отвожу его на машине в школу, а потом еду в свой офис на работе. Когда случается воздушная тревога на несколько часов, мы запираем офис и едем работать домой, потому что нормального бомбоубежища у нас нет, а сидеть в подвале 3-4 часа - это подвергать себя болезням, как было прошлой зимой. У ребенка в школе бомбоубежище также находится в подвальном помещении. Там стоит обогреватель, но сильная сырость, поэтому малой в прошлом году получил несколько простуд подряд и воспаление ушка. Поэтому я сразу забираю ребенка домой, чтобы и его не подвергать опасности заболеть. Тем более, что мы живем в пригороде, и только я могу машиной его забрать домой", - рассказала нам о своей ситуации одна из мам из Львова.

И это только одна такая ситуация, а их сейчас очень много в Украине. Кто живет рядом со школой и может забрать ребенка в более комфортные условия, а кто знает, что ребенок пугается тревоги и спешит обнять ребенка, чтобы лишить страха.

Где-то в учебных заведениях очень маленькие бомбоубежища, где сидеть 3 часа тяжело для детей. А где-то - помещение просторное, но там холодно или сырость. Тем более что в таких ситуациях дети оказываются в замкнутом пространстве в большом количестве, а зимой это способствует быстрому распространению инфекций. Некоторые просто не могут выдержать столько времени в замкнутом пространстве.

И это уже не говоря о нагрузке на педагогов, которые 2-3-4 часа подряд должны находиться с детьми в замкнутом пространстве в убежище или в подвале. И они так же подвергаются болезням, опаздывают на транспорт, забрать собственных детей из школ и садов, находятся там сверх нормы рабочего времени или выматываются, потому что отвлекать детей в таких условиях несколько часов подряд - тоже трудно.

Что же делать родителям?

Существует несколько вариантов решения этого вопроса. Конечно, для начала - следовало бы пересмотреть нормы и правила. А потом предоставить родителям и учителям немного больше пространства для решения этого вопроса.

К примеру, разрешить забирать детей, если есть такая возможность и желание. И - под ответственность родителей.

"В последнее время распространена практика написания расписок, что родители забирают ребенка под собственную ответственность во время воздушной тревоги и не будут иметь претензий с момента оставления ребенком учебного заведения", - подчеркивает адвокат.

Дарья Старовойтова отмечает, что этот вопрос решается локально, руководством учебных заведений.

"Но в будущем уверена, что будет урегулирован на уровне нормативно-правовых актов, обязательных для всех", - говорит она.