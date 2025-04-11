Можно ли есть яйца каждый день? Назван важный нюанс

Можно ли есть яйца ежедневно

По словам нутрициолога и тренера Юрия Попко, если вы здоровы, не имеете никаких противопоказаний, проблем с желудочно-кишечным трактом и предостережений от врача, то яйца можно употреблять каждый день.

К тому же мнение о том, что якобы яйца повышают уровень "плохого" холестерина тоже ложное. Все потому, что питание лишь на 15% влияет на этот уровень, тогда как 85% - это образ жизни и общее состояние организма.

"Поэтому, если вы здоровы, то яйца можно есть каждый день и в любом количестве", - добавил эксперт.

Яйца являются удобным источником высококачественного белка и основных питательных веществ, таких как холин, который поддерживает здоровье мозга.

Как полезно приготовить яйца

То, как вы готовите яйца, может повлиять на их общую полезность. Например, яичница, жаренная на сливочном масле, содержит вредные для здоровья насыщенные жиры.

Более здоровым подходом было бы готовить яйца на сковороде с антипригарным покрытием с оливковым маслом первого отжима, яйца пашот или просто их отварить в воде.

Вместо того, чтобы сочетать их с беконом и белыми тостами, которые являются сильно обработанными продуктами, смешайте их с овощами и сочетайте с цельнозерновыми тостами. Так вы получите полезное сбалансированное блюдо.

Типичные добавки к яйцам (например, бекон, тосты с маслом) могут способствовать рискам, связанным с холестерином и здоровьем сердца, а не сами яйца.

Кому нельзя есть яйца

Людям с аллергией на яйца

Люди, имеющие аллергию на яйца, должны избегать их употребления в любом виде.

При заболеваниях печени

У людей с серьезными заболеваниями печени (например, цирроз или гепатит) могут быть проблемы с переработкой большого количества холестерина, поэтому им также следует быть осторожными с яйцами.

Люди, которые следят за своим весом

Если у вас есть проблемы с избыточным весом или вы пытаетесь уменьшить количество калорий в рационе, то яйца (особенно в большом количестве) могут не быть лучшим выбором из-за их калорийности и содержания жира.