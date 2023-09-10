Можно ли есть суши во время похудения: объяснение тренера

Многие считают суши диетической пищей, потому что в ней нет мяса и колбасы, поэтому позволяют себе употреблять это блюдо во время похудения. Однако, действительно ли они низкокалорийные и насколько часто ими можно наслаждаться?

Можно ли есть суши при похудении

"При похудении можно есть все продукты. Нет хороших или плохих. Каждый продукт - это энергия и он состоит из нутриентов в разном соотношении белков, жиров и углеводов. Людям на диете следует минимизировать сложные блюда, чтобы проще считать калории", - говорит тренер.

По подсчетам Попка, в 250-граммовой порции ролла "Филадельфия" 380 калорий, из них белков - 10 г, жиров - 17 г, углеводов - 55 г. Эти данные можно отнять от дневной нормы калорий - которая для каждого индивидуальна и зависит от количества килограммов, которые нужно сбросить.

"Например, если вы весите 70 килограммов, то ваша дневная норма, чтобы похудеть, составляет 20-25 калорий на килограмм. То есть - 1400-1750 калорий в сутки, в зависимости от активности", - объясняет тренер.

Попко отмечает, что съев порцию суши человек получит 11% белков, 39% углеводов и 40% жиров от своей дневной нормы. Соответственно, до конца дня ему нужно проконтролировать набор калорий, чтобы не превысить их и не нарушить диеты.

Какая питательность суши (скриншот)

Как часто можно есть суши

В общем, эксперты считают, что не желательно есть суши регулярно, если человек на диете. Ведь их энергетическая ценность может быть небольшой, однако они содержат белый рис, то есть быстрые углеводы и крахмал. Поэтому, если употреблять суши, то ограничиваться 1 разом в неделю.

"Планируйте свое питание из монопродуктов, так легче будет считать калории. Ничего страшного, если иногда вы позволите себе сложные блюда. Главное - регулярно тренироваться и много ходить", - отмечает Попко.