Можно ли на Пасху освящать нож и алкоголь

В пасхальную корзину кроме традиционных продуктов украинцы нередко кладут освящать алкоголь, нож и другие бытовые предметы.
О том, освящали ли наши предки такие предметы в древности, в интервью РБК-Украина рассказала кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.
Этнографические данные свидетельствуют, что украинцы в старину освящали ножи, но отношение к этому было не однозначным.
"Есть три варианта, почему освящали нож. Некоторые говорили, что все посвящено на пасхальном столе, то и нож должен быть освящен, чтобы порезать все. Некоторые говорили, что только ведьмы освящают нож и потом используют для своих волшебств", - объясняет ученая.
Также нож освящали, как оберег, предки верили, что им можно отогнать и черта, и вихрь. Освященный нож могли класть в кроватку к младенцу, чтобы отпугнуть нечистую силу. Им лечили недуги бабы-шептухи, знахари.
"Алкоголь также некоторые люди освящали, но повсеместного обычая не было. В основном это делали те, кто дома производил напитки - водку или какие-то настойки", - говорит Кривенко.
Она отмечает, что иногда украинцы освящали ключи от дома, чтобы никогда их не потерять или чтобы воры не попали в дом.
"Часто освящали монеты, чтобы быть богатым. Некоторые люди освященные рушники использовали для отвода града, давали его корове, чтобы переступила и ведьма не могла испортить ее молока", - говорит этнолог.
Практически все, что освящали в корзине - потом использовали в быту. Барвинок, шпарагу или другую зелень, которой украшали корзину, затем добавляли к воде во время купания детей. Также освященную зелень могли положить покойнику в могилу.
"Все освященное в корзине имело обереговое значение", - говорит ученая.
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