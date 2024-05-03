Можно ли святить паску в субботу перед Пасхой: что говорит церковь

Можно ли святить пасху в субботу перед Пасхой

Праздник Господнего воскресения отмечают в Пасхальное воскресенье, а Страстная суббота считается траурным днем, поскольку, по библейским преданиям, Иисус тогда еще был во гробе. Но во время освящения паски в субботу священник уже надевает праздничные белые ризы, поэтому у многих возникает вопрос, не противоречит ли это церковным канонам.

Священнослужители отмечают, что Богослужение в субботу включает особые молитвы о прощении, благодарности и молебные тропари. А сам обряд освящения пасок как раз является проявлением веры христиан в то, что Иисус побеждает смерть.

Все приходы сходятся на том, что после освящения паски в субботу ее еще нельзя есть, пока в воскресенье не отправят Пасхальную литургию, спрячут святую плащаницу и объявят о том, что Христос Воскрес.

Но есть противоречивые взгляды на то, можно ли говорить "Христос воскрес из мертвых" в пасхальную субботу во время вечернего освящения паски. Некоторые церковные уставы приписывают, чтобы вместо этого петь воскресный тропарь, глас 2 "Когда ты сошел к смерти…". Тем самым можно избежать недоразумения поспешности посвящения паски и согласовать обряд плащаницы с верой в воскресение Господа и торжества жизни над смертью.

Также отметим, что освящение паски в воскресенье часто происходит в 4-5 утра, поэтому многие верующие по разным причинам не могут прийти на эту литургию, тем более взять с собой маленьких детей. Поэтому обряд освящения пасхальных корзин в субботу имеет еще и практическое значение - чтобы больше христиан смогли прийти в церковь.

Добавим, что в большинстве приходов освящать паски в этом году будут и в субботу 4 мая, и в воскресенье 5 мая. Здесь можно просмотреть расписание, когда и где будут освящать паски в разных областях Украины.

Когда освящали паски в древности

"День освящения паски зависел от региона и местных традиций. В некоторых регионах священник имел приходы в двух-трех селах, поэтому в одном селе освящали вечером в субботу, в другом - в воскресенье утром", - рассказала в интервью РБК-Украина этнолог Анастасия Кривенко.

Также она отметила, что обычно было принято службу Божью отправлять в субботу ночью и она могла продолжаться до утра и уже тогда освящали паски. Но есть ее можно было только после воскресной службы.