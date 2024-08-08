Можно ли спать голышом? Список больших плюсов и серьезных минусов этой привычки

Можно ли спать без одежды? Признайтесь, что в летнюю жару такие вопросы приходят в голову очень часто. Но какие на самом деле есть реальные плюсы и минусы во сне обнаженым в плане здоровья и качества отдыха?

РБК-Украина (проект Styler) сделало разбор этой проблемы во многих измерениях и вы сможете самостоятельно сделать выводы, нужно ли вам начинать это делать.

Как сон обнаженным влияет на качество отдыха

Сон без одежды может помочь вам оставаться прохладным под одеялом. Температура вашего тела играет ключевую роль в том, как быстро вы засыпаете. Снижение температуры тела не только помогает быстрее уснуть, но и улучшает общее качество сна.

Стресс и тревога циклически связаны с бессонницей и плохим качеством сна. Соответственно, отдых без одежды может помочь улучшить качество сна и регулировать уровень кортизола, что поможет снизить стресс и его последствия.

Как сон без одежды влияет на психическое состояние

Сон без одежды - отличный способ наладить связь со своим телом и повысить самооценку. Исследование 2021 года от Национального института здоровья США показало связь между временем, проведенным без одежды, и повышением оценки собственного тела, что является большим плюсом для самопринятия.

Хотя секс может быть важной частью отношений, сон без одежды с партнером может быть не менее приятным. Исследование 2015 года выявило, что контакт кожа к коже между взрослыми стимулирует высвобождение окситоцина, который играет важную роль в формировании привязанности между партнерами.

Как сон голым влияет на физическое состояние

Сон без одежды в более прохладной среде активирует бурую жировую ткань, которая помогает сохранять тепло тела. Активированная бурая жировая ткань способствует постоянному сжиганию калорий в течение дня.

Еще один способ, как сон без одежды может помочь вам оставаться стройным - это поддержка вашего тела в прохладном состоянии ночью, что может увеличить способность сжигать калории.

Сон без одежды также отличный способ поддержать здоровье вагины и избежать дрожжевых инфекций. Тесное или потное белье может повысить риск развития влагалищной дрожжевой инфекции, поскольку дрожжи любят расти в теплых, влажных местах.

Когда активируется бурая жировая ткань, она не только сжигает калории, но и повышает чувствительность организма к инсулину. Поэтому более прохладная температура тела может играть роль в регулировании уровня сахара в крови, предотвращая возникновение диабета.

Лежание без одежды рядом с другим человеком и контакт кожа к коже стимулируют выработку окситоцина. Этот гормон способен поддерживать нормальное артериальное давление, что оптимально для здоровья сердца, а также способно укреплять иммунную систему и бороться с тревогой.

Минусы сна обнаженным

Потенциальный дискомфорт

Хотя многие считают сон без одежды удобным, это подходит не всем. Некоторые люди предпочитают тепло и защищенность во время сна, поэтому спать без одежды может быть для них неудобно. Они могут также чувствовать себя уязвимыми или обнаженными, что, вероятно, не позволит им хорошо отдохнуть.

Гигиена и чистота

Если вы спите без одежды, вам также следует учитывать некоторые гигиенические аспекты. Без одежды пот и мертвые клетки кожи непосредственно контактируют с простынями, что означает, что их нужно чаще менять и стирать.

Социальные и культурные причины

Культурные нормы и личное воспитание могут оказывать сильное влияние на комфорт от сна без одежды. В некоторых культурах сон без одежды считается неприемлемым, и даже в личной атмосфере люди могут ощущать сильную неловкость.

Чувствительность к температуре

Хотя сон без одежды может помочь охладиться, это может быть неуместно в холодном климате или в зимний период.