RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Можно ли опьянеть без алкоголя? Назван неожиданный ответ

Фото: Можно ли опьянеть не употребляя алкоголь (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Можно ли опьянеть без алкоголя? Знали ли вы, что существует синдром кишечного брожения - это редкое состояние, при котором организм вырабатывает этанол из непереваренных углеводов в кишечнике. Этот процесс происходит из-за чрезмерного роста дрожжей или бактерий в желудочно-кишечном тракте, что приводит к брожению сахаров и, как следствие, повышению уровня алкоголя в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Что нужно знать о синдроме кишечного брожения?

Это состояние может иметь значительное влияние на здоровье и самочувствие человека.

Каковы причины синдрома?

Чрезмерный рост дрожжей

Чрезмерный рост дрожжей, таких как Saccharomyces cerevisiae или Candida, может привести к ненормальному брожению углеводов в кишечнике.

Диета с высоким содержанием углеводов

Высокое потребление сахаров и рафинированных углеводов может способствовать размножению дрожжей и бактерий, которые вызывают это брожение.

Расстройства пищеварения

Такие состояния, как синдром раздраженного кишечника (СРК), целиакия или дисбактериоз кишечника, могут предрасполагать человека к развитию синдрома.

Длительное применение антибиотиков

Антибиотики могут изменить нормальную кишечную флору, позволяя дрожжам расти бесконтрольно.

Симптомы синдрома кишечного брожения могут быть разными, но некоторые из них включают:

Эйфория или опьянение

Ощущения, подобные тем, что вызываются употреблением алкоголя, даже без употребления алкогольных напитков.

Усталость и спутанность сознания

Повышенный уровень алкоголя в крови может вызвать когнитивные проблемы и усталость.

Боль в животе и растяжение: желудочно-кишечный дискомфорт из-за чрезмерного брожения.

Изменение настроения

Хроническое опьянение может повлиять на эмоциональное и психическое состояние.

Отметим, что синдром кишечного брожения является сложным состоянием, которое может иметь значительное влияние на качество жизни. Распознавание его симптомов и обращение за надлежащей медицинской помощью имеет решающее значение для правильного диагноза и эффективного лечения.

 

Читайте также о дешевом витамине, с которым ОРВИ закончится на два дня раньше.

Ранее мы рассказывали, как и когда принимать витаминные добавки, чтобы они принесли максимум пользы.

Читайте РБК-Украина в Google News
НапиткиЗдоровьеЗдоровое питание