Ветеринар рассказал, можно ли собакам есть рис и какая существует опасность
Владельцы четырехлапых желают им исключительно добра и здоровья. Для достижения этой цели необходимо грамотно проработать рацион питания. Часто люди задумываются над тем, можно ли собаке есть рис.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт American kinnel club.
Можно ли собакам давать рис
Собакам можно давать рис. Важно помнить, что не весь черт одинаково полезен вашему любимцу.
Ветеринары могут приписывать рис животным с расстройством желудка, ведь он легко переваривается, быстро готовится и содержит мало клетчатки.
Такая мягкая диета позволяет животным быстро прийти в себя после диареи.
Рис также может входить в состав кормов для собак.
Коричневый рис никогда не назначают собакам, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Больным собакам нужен крахмал, содержащийся в белом рисе. Однако белый рис имеет более высокий гликемический индекс, чем коричневый.
Коричневый рис более тяжел для переваривания собакой, поскольку он менее обработан и содержит семенную оболочку. Однако именно в нем хранятся питательные вещества.
Ветеринар Карли Фокс рассказал, что в белом рисе эта оболочка отсутствует, поэтому он менее питателен.
Углеводы являются важной частью рациона собаки наряду с белками и жирами. Как и в случае с людьми, чрезмерное потребление углеводов может привести к увеличению веса собаки.
Как часто можно есть рис
Рис не является натуральным кормом для собак. Было показано, что он вызывает расстройство желудка и другие проблемы с пищеварением. Собаки также могут стать зависимыми от риса и перестать есть свою обычную собачью пищу.
Такую крупу как добавку к корму следует давать собаке не чаще двух-трех раз в неделю.
Рис не содержит необходимых питательных веществ, которые необходимы вашей собаке, чтобы расти и оставаться здоровыми.
Готовя рис для животного, нужно отварить его в воде и не добавлять никаких приправ, соли или специй, которые могут вызвать расстройство желудка или даже быть токсичными. Однако, прежде чем вводить в рацион животного рис, нужно проконсультироваться с врачом.
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