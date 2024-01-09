RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли делать МРТ с брекетами: ответ врача

Разрешено ли делать МРТ с брекетами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В большинстве случаев брекеты устанавливают на полтора-два года. За этот длительный период человеку может понадобиться срочно провести исследование на аппарате МРТ. Но можно ли его делать, ведь оборудование может среагировать на металлические элементы брекет-системы?

Ответ на этот вопрос дала рентгенолог Екатерина Пешевич в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли делать МРТ человеку с брекетами

"Делать МРТ с брекетами можно и безопасно на МР-сканерах при 1,5Т и 3Т (Тесла), поскольку сами брекеты и дуги не повредятся, и зубы тоже. Существует небольшой риск того, что брекеты могут немного нагреться, но чаще всего это еле заметно", - говорит Пешевич.

Она отмечает, что брекеты обычно изготавливаются из немагнитного сплава, на который не влияет магнитное поле МРТ, и нержавеющей стали 316 - в нее добавляют определенные элементы, например никель, изменяющий ее структуру и эта сталь не ведет себя, как магнит.

"Некоторые брекеты изготовлены из титана, который является полностью немагнитным и он безопасен для использования при МРТ. Керамические брекеты в основном безопасны, за исключением дуг. Проволока в основном состоит из никеля и титана, оба металла немагнитны, но все равно могут вызвать искажение", - добавляет рентгенолог.

По словам врача, самые безопасные брекеты для МРТ - прозрачные капы, практически невидимые и изготовленные из пластика, поэтому не мешают проведению МРТ.

Могут ли брекеты исказить результаты исследования

"Несмотря на то, что процедура безопасна, перед сканированием необходимо сообщить о брекетах лаборанта МРТ - металл в брекетах может создавать помехи магнитному полю аппарата. Тогда возникают "артефакты" или искажения изображений", - предостерегает Пешевич.

Эти артефакты встречаются преимущественно в лицевой и орбитальной областях, хотя могут распространяться на участки головного мозга и шейного отдела позвоночника. Эти искажения могут скрыть находящиеся под ними реальные структуры, и тогда врач-рентгенолог не сможет правильно проанализировать изображение.

"Именно поэтому важно информировать о наличии брекетов: лаборант и врач-рентгенолог подберут параметры сканирования, которые могут помочь устранить некоторые артефакты и обеспечить более оптимальные изображения", - отмечает рентгенолог.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарімртСоветы врача