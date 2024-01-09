Можно ли делать МРТ с брекетами: ответ врача

Можно ли делать МРТ человеку с брекетами

"Делать МРТ с брекетами можно и безопасно на МР-сканерах при 1,5Т и 3Т (Тесла), поскольку сами брекеты и дуги не повредятся, и зубы тоже. Существует небольшой риск того, что брекеты могут немного нагреться, но чаще всего это еле заметно", - говорит Пешевич.

Она отмечает, что брекеты обычно изготавливаются из немагнитного сплава, на который не влияет магнитное поле МРТ, и нержавеющей стали 316 - в нее добавляют определенные элементы, например никель, изменяющий ее структуру и эта сталь не ведет себя, как магнит.

"Некоторые брекеты изготовлены из титана, который является полностью немагнитным и он безопасен для использования при МРТ. Керамические брекеты в основном безопасны, за исключением дуг. Проволока в основном состоит из никеля и титана, оба металла немагнитны, но все равно могут вызвать искажение", - добавляет рентгенолог.

По словам врача, самые безопасные брекеты для МРТ - прозрачные капы, практически невидимые и изготовленные из пластика, поэтому не мешают проведению МРТ.

Могут ли брекеты исказить результаты исследования

"Несмотря на то, что процедура безопасна, перед сканированием необходимо сообщить о брекетах лаборанта МРТ - металл в брекетах может создавать помехи магнитному полю аппарата. Тогда возникают "артефакты" или искажения изображений", - предостерегает Пешевич.

Эти артефакты встречаются преимущественно в лицевой и орбитальной областях, хотя могут распространяться на участки головного мозга и шейного отдела позвоночника. Эти искажения могут скрыть находящиеся под ними реальные структуры, и тогда врач-рентгенолог не сможет правильно проанализировать изображение.

"Именно поэтому важно информировать о наличии брекетов: лаборант и врач-рентгенолог подберут параметры сканирования, которые могут помочь устранить некоторые артефакты и обеспечить более оптимальные изображения", - отмечает рентгенолог.