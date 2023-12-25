Можно ли поправиться от рождественской кутьи: ответ фитнес-тренера

Кутья - это главное блюдо Святвечера и Рождества Христова. В то же время существует миф, что от кутьи и праздничных застолий в целом можно набрать лишний вес.

Действительно ли это так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка в Facebook .

Как кутья влияет на фигуру

Прежде всего, нужно знать, что фигуру нельзя испортить одним приемом пищи. Лишний вес - это результат хронического переедания.

Однако, для того чтобы исследовать, как кутья может повлиять на массу тела, сравним калорийность ее составляющих с привычным всем огурцом.

Пшеница в 22 раза калорийнее огурца.

Мед может увеличивать содержание жира в теле в 23 раза больше огурца.

Для того чтобы сравниться с возможностями 100 граммов мака запасать жир, нужно четыре килограмма огурцов.

В орехах в 47 раз больше энергии на потенциального жира на ягодицах и бедрах по сравнению с огурцами.

Более двух килограммов огурцов равны энергетической ценности 100 граммов сушеного винограда, то есть изюма.

В заключении следует, что кутья действительно достаточно калорийное блюдо. Однако фитнес-тренер отмечает, что не стоит от нее отказываться по причине фигуры и веса, ведь это многовековая традиция.

В общем, стоит следить не за тем, что именно вы едите, а сколько вы этого едите. Поэтому главный залог успеха снижения веса - это отказ от перееданий и выбора в пользу фаст-фуда и другой непитательной пищи.