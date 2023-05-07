Можно ли пить кофе при болезнях сердца, желудка и при диабете: важное объяснение диетолога

Можно ли пить кофе на голодный желудок

"Наш желудок - это орган, который может выдерживать присутствие многих различных веществ, в частности, вредных. Слизистая покрыта слоем защитной слизи, которая защищает ее от соляной кислоты, что нужна для переваривания пищи. Вы же не переживаете, что соляная кислота разъедает пуст желудок?" - говорит диетолог.

Она добавляет, что даже супер крепкий кофе никак не связан ни с гастритами, ни с язвами.

"Кофе стимулирует образование соляной кислоты, но это никак не влияет на слизистую желудка. Однако для людей, у которых есть рефлюксная болезнь (когда часть кислого желудочного содержимого возвращается в пищевод) он может вызвать изжогу. Но этого также можно избежать: кофе соединить с молоком", - говорит врач.

Также диетолог отмечает, что у людей, у которых не смыкается сфинктер между пищеводом и желудком, изжогу могут вызвать любые кислые продукты, минеральная вода или даже просто наклон туловища.

"Кофе ускоряет перистальтику, поэтому полезен для тех, у кого запоры. Он стимулирует образование желчи (обладает легким желчегонным эффектом) и секрецию поджелудочной железы. Эти его свойства означают, что он улучшает пищеварение", - говорит врач.

Кофе при сахарном диабете

В исследованиях людей, живущих с диабетом, было показано, что кофе способствует снижению уровня глюкозы и мочевой кислоты, уменьшает инсулинорезистентность. Параллельно с этим снижается уровень системного воспаления.

Кофе при стеатозе печени, фиброзе и циррозе

Употребление кофе оказывает положительное влияние на работу печени, уменьшает отложение жира в клетках печени, которое происходит при стеатозе (в народе говорят "ожирение печени"), замедляет образование фиброза и прогрессирование цирроза.

Кофе и рак

Кофе снижает риск рака полости рта, гортани, толстого кишечника (2 чашки с кофеином).

"Американское Онкологическое общество в рекомендациях пишет о снижении риска нескольких видов рака, включая рак печени, эндометрию, полости рта, горла и гортани, а также рака кожи (меланомы)", - рассказывает Скиталинская.

Это происходит из-за присутствия биологически активных соединений, включая алкалоиды кофеин и тригонеллин, полифенолы, хлорогеновую кислоту.

Эти вещества замедляют повреждение клеток, активируют гены, участвующие в репарации ДНК, ингибируют метастазирование. Кофе также сокращает время на транзит канцерогенов через кишечник.

Употребление кофе способно снизить риск появления некоторых видов рака (фото: freepik)

Кофе и остеопороз

Кофеин может очень слабо снизить усвоение кальция (примерно на 4 мг кальция на чашку кофе), но это можно полностью компенсировать, добавив 1-2 столовые ложки молока к кофе.

Кофе при высоком давлении и болезнях сердца

Употребление кофе ассоциируется с более низким риском смертности от всех причин сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

"Умеренное употребление кофе для людей, не имеющих гипертонической болезни, не повышает, а может даже снижать риск развития артериальной гипертензии", - утверждает врач.

Умеренное употребление кофе (1-3 чашки/день) не влияет негативно на артериальное давление у большинства людей, в том числе и у больных артериальной гипертензией.

Увеличение употребления выше 3 чашек в день не было связано с вредом, но полезный эффект был менее выраженным.

Кофе и стресс

"Кофе стимулирует образование и выделение в кровь адреналина. А он, в свою очередь, стимулирует прилив крови к сердцу и мозгу, чтобы лучше принимались решения. Адреналин растет не один, а в паре с кортизолом, гормоном надпочечников. Их обоих еще называют гормонами стресса, однако именно они повышают стрессоустойчивость и помогают адаптироваться к ситуации", - говорит Скиталинская.

Она отмечает, что уровень кортизола самый высокий утром, начиная с 6 до 8, когда мы полны сил и энергии, а ближе к обеду уровень его падает, как и внимание и уровень активности.

"Поэтому чашка кофе в первой половине дня поможет повысить и кортизол. И на этом нужно остановиться, и не стимулировать повышение кортизола вечером", - советует диетолог.

Слишком много кофеина может повлечь за собой усиление тревоги, нервозность, нарушение сна, головные боли, ускорение сердцебиения, повышение кровяного давления, нарушение сердечного ритма.

Кофе и тестостерон

"Этот гормон есть и у мужчин, и у женщин, однако в разном количестве. Так вот кофе, в сочетании с физическими нагрузками, увеличивает уровень тестостерона, а это значит, что увеличивает уровень физической выносливости во время выполнения силовых и аэробных упражнений. Поэтому и рекомендуют употреблять кофе незадолго до занятий", - говорит Скиталинская.

Кофе увеличивает физическую выносливость (фото: freepik)

Кофе и эпилепсия

Умеренные дозы кофеина (1 чашка) могут принести пользу пациентам с эпилепсией, тогда как высокие дозы (4 чашки кофе в день или больше) могут увеличить восприимчивость к приступам.

Более того: в метаанализе было указано, что употребление кофе/чая не наносит вреда, если употреблять их на уровне 200 мг (кофеин) за один раз (примерно 2½ чашки кофе) или 400 мг в день (примерно 5 чашек кофе).

Кофе и диарея

Напитки, содержащие кофеин, оказывают слабительный эффект. Более 2-3 чашек кофе или чая в день часто могут вызвать диарею у людей, имеющих к ней склонность. Кстати, черный чай содержит танины, вещества, замедляющие перистальтику кишечника, поэтому черный чай может быть хорошей альтернативой кофе.

Кофе после удаления желчного пузыря

"Кофе легко стимулирует образование и выделение желчи, поэтому полезен после удаления желчного пузыря, потому что предотвращает застой желчи в желчных протоках. Уже через неделю после операции можно начать употреблять слабый кофе", - объясняет Скиталинская.

Выводы

"Есть много исследований, которые демонстрируют положительные и отрицательные эффекты кофеина. Известно, что 300 мг кофеина - это максимальная допустимая доза, а если еще точнее, то 4 мг на килограмм веса. Но количество кофеина, который имеет полезное и вредное влияние, может быть разной для разных людей. Некоторые люди могут метаболизировать кофеин гораздо быстрее или медленнее", - отмечает врач.

Кофе может принести много пользы, если относиться к нему не только, как к терпкому напитку, но и как к лекарству. Пусть это будет 1-2 чашечки, но качественного напитка и тогда он точно принесет только пользу.