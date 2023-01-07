Можно ли пить алкоголь во время похудения: врач удивила ответом

Диета накладывает на повседневную жизнь ряд ограничений. Почти каждое праздничное застолье есть тяжелим, ведь приходится во многом себе отказывать. Однако алкоголь можно пить, но только некоторые виды и в умеренном количестве.

Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram .

Можно ли пить алкоголь во время похудения

По словам врача, в большинстве случаев при отсутствии прямых медицинских противопоказаний по состоянию здоровья и возрасту, качественные алкогольные напитки могут быть совместимы с процессом снижения веса.

Исследования показали, что люди, которые до диеты умеренно употребляли алкоголь, а затем полностью его исключают, более склонны к срывам, во время которых едят и пьют гораздо больше нормы.

Однако количество алкогольных напитков должно быть, безусловно, дозировано, иначе достичь цели снижения веса вряд ли удастся. Все потому, что:

Алкоголь - это высококалорийные напитки, добавляющие лишние калории;

Алкоголь стимулирует аппетит - с алкоголем мы съедаем ощутимо больше, чем без. Повышение аппетита может возникать сразу, продолжаться в течение дня и даже на следующий день;

Спиртное снижает уровень самоконтроля и в результате шансы "сорваться" и переесть растут.

Какой алкоголь можно пить во время похудения

Врач советует выбирать менее калорийные напитки без каких-либо добавок, например сухие вина, водку и т.д.

Что касается допустимого количества, то рекомендаций нет. Доза для каждого индивидуальна и зависит от состояния здоровья, веса, пола, возраста и индивидуальных особенностей метаболизма.



В частности, при похудении алкоголь нужно употреблять так:

не употреблять на голодный желудок, а сочетать с белковой пищей;

заранее определите свою "норму" и не превышайте ее;

выбирайте "чистые" напитки, избегайте коктейлей, ликеров и других сладких напитков.

Однако у некоторых людей может быть непереносимость алкоголя. В частности, это состояние, при котором в результате ферментной недостаточности организм не может усваивать этиловый спирт, справляться с токсической нагрузкой и особым образом реагирует на его поступление.

Симптомы алкогольной непереносимости: