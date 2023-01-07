ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Можно ли пить алкоголь во время похудения: врач удивила ответом

Новина українською →
Суббота 07 января 2023 20:25
Можно ли пить алкоголь во время похудения: врач удивила ответом Можно ли пить алкоголь во время похудения (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Диета накладывает на повседневную жизнь ряд ограничений. Почти каждое праздничное застолье есть тяжелим, ведь приходится во многом себе отказывать. Однако алкоголь можно пить, но только некоторые виды и в умеренном количестве.

Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.

Можно ли пить алкоголь во время похудения

По словам врача, в большинстве случаев при отсутствии прямых медицинских противопоказаний по состоянию здоровья и возрасту, качественные алкогольные напитки могут быть совместимы с процессом снижения веса.

Исследования показали, что люди, которые до диеты умеренно употребляли алкоголь, а затем полностью его исключают, более склонны к срывам, во время которых едят и пьют гораздо больше нормы.

Однако количество алкогольных напитков должно быть, безусловно, дозировано, иначе достичь цели снижения веса вряд ли удастся. Все потому, что:

  • Алкоголь - это высококалорийные напитки, добавляющие лишние калории;
  • Алкоголь стимулирует аппетит - с алкоголем мы съедаем ощутимо больше, чем без. Повышение аппетита может возникать сразу, продолжаться в течение дня и даже на следующий день;
  • Спиртное снижает уровень самоконтроля и в результате шансы "сорваться" и переесть растут.

Какой алкоголь можно пить во время похудения

Врач советует выбирать менее калорийные напитки без каких-либо добавок, например сухие вина, водку и т.д.

Что касается допустимого количества, то рекомендаций нет. Доза для каждого индивидуальна и зависит от состояния здоровья, веса, пола, возраста и индивидуальных особенностей метаболизма.

В частности, при похудении алкоголь нужно употреблять так:

  • не употреблять на голодный желудок, а сочетать с белковой пищей;
  • заранее определите свою "норму" и не превышайте ее;
  • выбирайте "чистые" напитки, избегайте коктейлей, ликеров и других сладких напитков.

Однако у некоторых людей может быть непереносимость алкоголя. В частности, это состояние, при котором в результате ферментной недостаточности организм не может усваивать этиловый спирт, справляться с токсической нагрузкой и особым образом реагирует на его поступление.

Симптомы алкогольной непереносимости:

  • появление красных пятен на коже;
  • тошнота;
  • рвота;
  • головная боль;
  • насморк;
  • диарея;
  • тахикардия;
  • отеки.

Ранее мы сообщали, почему долгий период не удается похудеть.

Также врач рассказала, почему категорически нельзя пить "чай для похудения".

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение диета