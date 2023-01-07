Можно ли пить алкоголь во время похудения: врач удивила ответом
Диета накладывает на повседневную жизнь ряд ограничений. Почти каждое праздничное застолье есть тяжелим, ведь приходится во многом себе отказывать. Однако алкоголь можно пить, но только некоторые виды и в умеренном количестве.
Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.
Можно ли пить алкоголь во время похудения
По словам врача, в большинстве случаев при отсутствии прямых медицинских противопоказаний по состоянию здоровья и возрасту, качественные алкогольные напитки могут быть совместимы с процессом снижения веса.
Исследования показали, что люди, которые до диеты умеренно употребляли алкоголь, а затем полностью его исключают, более склонны к срывам, во время которых едят и пьют гораздо больше нормы.
Однако количество алкогольных напитков должно быть, безусловно, дозировано, иначе достичь цели снижения веса вряд ли удастся. Все потому, что:
- Алкоголь - это высококалорийные напитки, добавляющие лишние калории;
- Алкоголь стимулирует аппетит - с алкоголем мы съедаем ощутимо больше, чем без. Повышение аппетита может возникать сразу, продолжаться в течение дня и даже на следующий день;
- Спиртное снижает уровень самоконтроля и в результате шансы "сорваться" и переесть растут.
Какой алкоголь можно пить во время похудения
Врач советует выбирать менее калорийные напитки без каких-либо добавок, например сухие вина, водку и т.д.
Что касается допустимого количества, то рекомендаций нет. Доза для каждого индивидуальна и зависит от состояния здоровья, веса, пола, возраста и индивидуальных особенностей метаболизма.
В частности, при похудении алкоголь нужно употреблять так:
- не употреблять на голодный желудок, а сочетать с белковой пищей;
- заранее определите свою "норму" и не превышайте ее;
- выбирайте "чистые" напитки, избегайте коктейлей, ликеров и других сладких напитков.
Однако у некоторых людей может быть непереносимость алкоголя. В частности, это состояние, при котором в результате ферментной недостаточности организм не может усваивать этиловый спирт, справляться с токсической нагрузкой и особым образом реагирует на его поступление.
Симптомы алкогольной непереносимости:
- появление красных пятен на коже;
- тошнота;
- рвота;
- головная боль;
- насморк;
- диарея;
- тахикардия;
- отеки.
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