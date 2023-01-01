Почему долгий период не удается похудеть: врач назвала веские причины
Обычно люди в свое похудение вкладывают большое количество сил и полностью подчиняют свой образ жизни этой цели. Однако часто такие попытки сбросить лишний вес заканчиваются новым килограммами. Но тому важные причины.
Об этом сообщает терапевт и диетолог Олеся Добрянская в Instagram.
Почему не удается худеть
Обычно люди думают, что у них нарушен гормональный фон. Однако врач говорит, что такого фона просто не существует.
Также люди причиной считают плохой обмен веществ. По словам врача, обмен веществ понятие общее, это все происходящее в организм
"Понюхать/потрогать его невозможно, не существует и анализа на "обмен веществ". А знаете в чем причина? Потому что мы пол жизни провели на диетах. Каждая диета это новая ступенька, снижающая наш основной обмен. Спуститься легко, подняться тяжелее", - говорится в сообщении.
"Дефицит витаминов/минералов" - это тоже не причина лишнего веса. Но иногда это причина снижения сил, бессонницы, усталости, нервозности и депрессии.
Какие причины не дают похудеть
Врач считает, что часто не удается похудеть из-за того, что люди едят больше калорий, чем тратят. Все потому, что у них нет цели, с конкретной цифрой на весах и датой, когда они хотят ее получить.
"Это касается и других целей/задач, нет дедлайна/планирования - нет толку", - добавила диетолог.
Также, если отсутствует мотивация, то тоже не удастся заметно похудеть.
К тому же важно, что человек, работающий 24/7, не может худеть, ведь для этого нужна энергия.
Также к причинам врач относит отсутствие здорового питания, которое очень важно при похудении.
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