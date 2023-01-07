Чи можна пити алкоголь під час схуднення: лікар здивувала відповіддю
Дієта накладає на повсякденне життя ряд обмежень. Майже кожне святкове застілля є важким, адже доводиться багато у чому собі відмовляти. Однак, алкоголь можна пити, але тільки деякі види і у помірній кількості.
Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.
Чи можна пити алкоголь під час схуднення
За словами лікаря, у більшості випадків за відсутності прямих медичних протипоказів за станом здоров’я і віком, якісні алкогольні напої можуть бути сумісні з процесом зниження ваги.
Дослідження показали, що люди, які до дієти помірно вживали алкоголь, а потім повністю його виключають, більш схильні до зривів, під час яких їдять і п’ють значно більше норми.
Однак, кількість алкогольних напоїв має бути, безумовно, дозована, інакше досягти мети зниження ваги навряд чи вдасться. Все тому, що:
- Алкоголь - це висококалорійні напої, що додають зайві калорії;
- Алкоголь стимулює апетит - з алкоголем ми з’їдаємо відчутно більше, ніж без. Підвищення апетиту може виникати зразу, тривати впродовж дня і навіть на наступний день;
- Спиртне знижує рівень самоконтролю і в результаті шанси "зірватися" і переїсти зростають.
Який алкоголь можна пити під час схуднення
Лікар радить обирати менш калорійні напої без будь-яких додатків, наприклад сухі вина, горілку тощо.
Щодо допустимої кількості, то рекомендацій немає. Доза для кожного індивідуальна і залежить від стану здоров’я, ваги, статі, віку та індивідуальних особливостей метаболізму.
Зокрема, під час схуднення алкоголь потрібно вживати так:
- не вживати на голодний шлунок, а поєднувати із білковою їжею;
- заздалегідь визначте свою "норму" і не перевищуйте її;
- вибирайте "чисті" напої, уникайте коктейлів, лікерів та інших солодких напоїв.
Однак, у деяких людей може бути непереносимість алкоголю. Зокрема, це стан, за якого в результаті ферментної недостатності організм не може засвоювати етиловий спирт, справлятися з токсичним навантаженням і особливим чином реагує на його надходження.
Симптоми алкогольної непереносимості:
- поява червоних плям на шкірі;
- нудота;
- блювання;
- головний біль;
- нежить;
- діарея;
- тахікардія;
- набряки.
Раніше ми повідомляли, чому довгий період не вдається схуднути.
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