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Чи можна пити алкоголь під час схуднення: лікар здивувала відповіддю

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Субота 07 січня 2023 20:25
Чи можна пити алкоголь під час схуднення: лікар здивувала відповіддю Чи можна пити алкоголь під час схуднення (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дієта накладає на повсякденне життя ряд обмежень. Майже кожне святкове застілля є важким, адже доводиться багато у чому собі відмовляти. Однак, алкоголь можна пити, але тільки деякі види і у помірній кількості.

Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.

Чи можна пити алкоголь під час схуднення

За словами лікаря, у більшості випадків за відсутності прямих медичних протипоказів за станом здоров’я і віком, якісні алкогольні напої можуть бути сумісні з процесом зниження ваги.

Дослідження показали, що люди, які до дієти помірно вживали алкоголь, а потім повністю його виключають, більш схильні до зривів, під час яких їдять і п’ють значно більше норми.

Однак, кількість алкогольних напоїв має бути, безумовно, дозована, інакше досягти мети зниження ваги навряд чи вдасться. Все тому, що:

  • Алкоголь - це висококалорійні напої, що додають зайві калорії;
  • Алкоголь стимулює апетит - з алкоголем ми з’їдаємо відчутно більше, ніж без. Підвищення апетиту може виникати зразу, тривати впродовж дня і навіть на наступний день;
  • Спиртне знижує рівень самоконтролю і в результаті шанси "зірватися" і переїсти зростають.

Який алкоголь можна пити під час схуднення

Лікар радить обирати менш калорійні напої без будь-яких додатків, наприклад сухі вина, горілку тощо.

Щодо допустимої кількості, то рекомендацій немає. Доза для кожного індивідуальна і залежить від стану здоров’я, ваги, статі, віку та індивідуальних особливостей метаболізму.

Зокрема, під час схуднення алкоголь потрібно вживати так:

  • не вживати на голодний шлунок, а поєднувати із білковою їжею;
  • заздалегідь визначте свою "норму" і не перевищуйте її;
  • вибирайте "чисті" напої, уникайте коктейлів, лікерів та інших солодких напоїв.

Однак, у деяких людей може бути непереносимість алкоголю. Зокрема, це стан, за якого в результаті ферментної недостатності організм не може засвоювати етиловий спирт, справлятися з токсичним навантаженням і особливим чином реагує на його надходження.

Симптоми алкогольної непереносимості:

  • поява червоних плям на шкірі;
  • нудота;
  • блювання;
  • головний біль;
  • нежить;
  • діарея;
  • тахікардія;
  • набряки.

Раніше ми повідомляли, чому довгий період не вдається схуднути.

Також лікар розповіла, чому категорично не можна пити "чай для схуднення".

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