Врач рассказала, почему категорически нельзя пить "чай для похудения"
Чаи для похудения, которые постоянно рекламируются, не помогут вам сбросить вес. С помощью этих напитков вы можете получить многочисленные проблемы со здоровьем.
Об этом рассказала на своей странице в Instagram львовский врач Виктория Пьец.
Как работает чай для похудения
Медик объяснила, что обычно такой напиток оказывает или мочегонное или слабительное действие, или два одновременно.
С мочой и калом выводится значительное количество жидкости, и вы можете увидеть минус килограмм или два за несколько дней, но теряя воду, вы теряете и минералы.
В частности натрий и калий, от этого страдает ваше сердце, которому так необходимы эти минералы для работы.
Листья сенны и кора крушины - содержат антрахиноны Они вызывают химическое раздражение рецепторов слизистой кишки и ускоряют перистальтику.
Плоды бузины, фенхеля – имеют мочегонный эффект.
Почему чаи для похудения опасны?
Обезвоживание организма
Мочегонные и слабительные компоненты препятствуют всасыванию воды, что может привести к обезвоживанию. При этом может ухудшаться общее самочувствие, возникать головные боли, усталость, сонливость. Особенно опасно чрезмерное выведение воды из организма летом, когда организм особенно нуждается в жидкости.
Выведение витаминов и микроэлементов
При употреблении чаев с мочегонным и слабительным эффектом из организма выводится не только жидкость, но происходит повышенная потеря микроэлементов – калия, кальция, магния, что может иметь негативные последствия для здоровья человека в целом.
Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта
Длительный прием средств, стимулирующих частый стул кишечника, может отрицательно повлиять на работу кишечника и всей системы пищеварения. Также это может приводить к нарушениям микрофлоры, что отрицательно сказывается на работе не только пищеварения, но и иммунной системы.
Обострение хронических заболеваний, в частности холецистита, или гастропатии, например.
Из этого можно сделать вывод, что все чаи для похудения не являются лекарственными средствами, если решитесь принимать их, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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