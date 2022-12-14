Врач рассказала, почему категорически нельзя пить "чай для похудения"

Чаи для похудения, которые постоянно рекламируются, не помогут вам сбросить вес. С помощью этих напитков вы можете получить многочисленные проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram львовский врач Виктория Пьец.

Как работает чай для похудения

Медик объяснила, что обычно такой напиток оказывает или мочегонное или слабительное действие, или два одновременно.

С мочой и калом выводится значительное количество жидкости, и вы можете увидеть минус килограмм или два за несколько дней, но теряя воду, вы теряете и минералы.

В частности натрий и калий, от этого страдает ваше сердце, которому так необходимы эти минералы для работы.

Листья сенны и кора крушины - содержат антрахиноны Они вызывают химическое раздражение рецепторов слизистой кишки и ускоряют перистальтику.



Плоды бузины, фенхеля – имеют мочегонный эффект.

Почему чаи для похудения опасны?

Обезвоживание организма

Мочегонные и слабительные компоненты препятствуют всасыванию воды, что может привести к обезвоживанию. При этом может ухудшаться общее самочувствие, возникать головные боли, усталость, сонливость. Особенно опасно чрезмерное выведение воды из организма летом, когда организм особенно нуждается в жидкости.

Выведение витаминов и микроэлементов

При употреблении чаев с мочегонным и слабительным эффектом из организма выводится не только жидкость, но происходит повышенная потеря микроэлементов – калия, кальция, магния, что может иметь негативные последствия для здоровья человека в целом.

Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта



Длительный прием средств, стимулирующих частый стул кишечника, может отрицательно повлиять на работу кишечника и всей системы пищеварения. Также это может приводить к нарушениям микрофлоры, что отрицательно сказывается на работе не только пищеварения, но и иммунной системы.

Обострение хронических заболеваний, в частности холецистита, или гастропатии, например.



Из этого можно сделать вывод, что все чаи для похудения не являются лекарственными средствами, если решитесь принимать их, обязательно проконсультируйтесь с врачом.