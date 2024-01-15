Какие препараты не следует принимать при гриппе взрослым и детям

Грипп – это респираторное заболевание, вызываемое вирусом гриппа. Он относится к группе ОРВИ, но имеет гораздо более тяжелое течение и дает ряд осложнений, с которыми трудно бороться.

Какие препараты не следует принимать при гриппе и что на самом деле поможет быстро выздороветь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Дианы Протоковило в Instagram.

Симптомы гриппа

Вирус гриппа имеет несколько штаммов, часто мутирует и приобретает новые свойства - потому и опасен. Клиника гриппа несколько отличается от других ОРВИ.

Основные симптомы гриппа:

Внезапное начало с сильной горячки (39 и выше градусов). Раз и резко 39 - ищи грипп

Ломота в теле

Головная боль

Выраженный интоксикационный синдром (сильная усталость, слабость, отсутствие аппетита)

Сухой болезненный кашель, боль за грудиной

Боль и жжение в глазах

Насморк и заложенность носа появляется несколько позже и не сильно выражены

Реже, но бывает рвота и диарея (чаще у детей)

Кто в группе риска

В группе риска иметь серьезные осложнения гриппа:

Дети до 5 лет

Беременный

Люди старше 65 лет

Пациенты с хроническими заболеваниями (астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания)

Именно этим группам обязательно производить вакцинацию от гриппа.

Какие препараты не следует употреблять

Если вовремя диагностировать грипп – можно начать специфическую противовирусную терапию, имеющую доказанную эффективность. И это реально работает, облегчает течение и может уберечь от осложнений.

И это НЕ лаферобион, новерин, анаферон, протефлазид, а препараты прямого противовирусного действия. Например, озельтамивир.

Каких осложнений мы боимся

Развитие вирусной пневмонии (не лечимой антибиотиками)

Присоединение бактериальной инфекции (пневмония, отит, синусит)

Осложнения в виде поражения сердца