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Какие препараты не следует принимать при гриппе взрослым и детям

Понедельник 15 января 2024 15:42
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Какие препараты не следует принимать при гриппе взрослым и детям Какими препаратами нельзя лечить грипп (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Диана Протоковило

Грипп – это респираторное заболевание, вызываемое вирусом гриппа. Он относится к группе ОРВИ, но имеет гораздо более тяжелое течение и дает ряд осложнений, с которыми трудно бороться.

Какие препараты не следует принимать при гриппе и что на самом деле поможет быстро выздороветь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Дианы Протоковило в Instagram.

Симптомы гриппа

Вирус гриппа имеет несколько штаммов, часто мутирует и приобретает новые свойства - потому и опасен. Клиника гриппа несколько отличается от других ОРВИ.

Основные симптомы гриппа:

  • Внезапное начало с сильной горячки (39 и выше градусов). Раз и резко 39 - ищи грипп
  • Ломота в теле
  • Головная боль
  • Выраженный интоксикационный синдром (сильная усталость, слабость, отсутствие аппетита)
  • Сухой болезненный кашель, боль за грудиной
  • Боль и жжение в глазах
  • Насморк и заложенность носа появляется несколько позже и не сильно выражены
  • Реже, но бывает рвота и диарея (чаще у детей)

Кто в группе риска

В группе риска иметь серьезные осложнения гриппа:

  • Дети до 5 лет
  • Беременный
  • Люди старше 65 лет
  • Пациенты с хроническими заболеваниями (астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания)

Именно этим группам обязательно производить вакцинацию от гриппа.

Какие препараты не следует употреблять

Если вовремя диагностировать грипп – можно начать специфическую противовирусную терапию, имеющую доказанную эффективность. И это реально работает, облегчает течение и может уберечь от осложнений.

И это НЕ лаферобион, новерин, анаферон, протефлазид, а препараты прямого противовирусного действия. Например, озельтамивир.

Каких осложнений мы боимся

Развитие вирусной пневмонии (не лечимой антибиотиками)

Присоединение бактериальной инфекции (пневмония, отит, синусит)

Осложнения в виде поражения сердца

Раньше мы писали о том, можно ли вакцинироваться от гриппа в январе.

А еще говорили о том, как необходимо лечиться при COVID.

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