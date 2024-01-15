Какие препараты не следует принимать при гриппе взрослым и детям
Грипп – это респираторное заболевание, вызываемое вирусом гриппа. Он относится к группе ОРВИ, но имеет гораздо более тяжелое течение и дает ряд осложнений, с которыми трудно бороться.
Какие препараты не следует принимать при гриппе и что на самом деле поможет быстро выздороветь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Дианы Протоковило в Instagram.
Симптомы гриппа
Вирус гриппа имеет несколько штаммов, часто мутирует и приобретает новые свойства - потому и опасен. Клиника гриппа несколько отличается от других ОРВИ.
Основные симптомы гриппа:
- Внезапное начало с сильной горячки (39 и выше градусов). Раз и резко 39 - ищи грипп
- Ломота в теле
- Головная боль
- Выраженный интоксикационный синдром (сильная усталость, слабость, отсутствие аппетита)
- Сухой болезненный кашель, боль за грудиной
- Боль и жжение в глазах
- Насморк и заложенность носа появляется несколько позже и не сильно выражены
- Реже, но бывает рвота и диарея (чаще у детей)
Кто в группе риска
В группе риска иметь серьезные осложнения гриппа:
- Дети до 5 лет
- Беременный
- Люди старше 65 лет
- Пациенты с хроническими заболеваниями (астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания)
Именно этим группам обязательно производить вакцинацию от гриппа.
Какие препараты не следует употреблять
Если вовремя диагностировать грипп – можно начать специфическую противовирусную терапию, имеющую доказанную эффективность. И это реально работает, облегчает течение и может уберечь от осложнений.
И это НЕ лаферобион, новерин, анаферон, протефлазид, а препараты прямого противовирусного действия. Например, озельтамивир.
Каких осложнений мы боимся
Развитие вирусной пневмонии (не лечимой антибиотиками)
Присоединение бактериальной инфекции (пневмония, отит, синусит)
Осложнения в виде поражения сердца
Раньше мы писали о том, можно ли вакцинироваться от гриппа в январе.
А еще говорили о том, как необходимо лечиться при COVID.