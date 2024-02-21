Вот что нужно сделать ближайшему окружению младенца, чтобы защитить от болезней

Появление ребенка в семье является чрезвычайным событием для каждой семьи. Родители должны минимизировать риски и защитить ребенка с первых дней жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что должны сделать взрослые

Семейный врач и педиатр Марина Красникова рассказала, как минимизировать риски и защитить ребенка с первых дней жизни.

Иммунная система новорожденного только знакомится со всеми угрозами вокруг. Со временем и взрослением иммунитет будет функционировать эффективнее и преодолевать опасности лучше.

Однако, в первые недели следует особо позаботиться о защите, а именно:

взрослые должны соблюдать гигиену рук

изоляция больных взрослых

грудное вскармливание (с грудным молоком ребенок получает не только питательные вещества, но и факторы защиты от инфекций)

вакцинация близкого окружения малыша от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (грипп, ковид, корь, коклюш и другие)

Правило "лучше маленьким переболеть" не действует. Чем раньше ребенок инфицируется этими инфекциями, тем сложнее ему будет справиться из-за незрелой иммунной системы. Болезнь может привести к серьезным осложнениям и последствиям для здоровья на всю жизнь.

Врач назвала наиболее опасные для новорожденных инфекции.

Кашлюк

Возбудитель болезни - бактерия Bordetella pertussis. Специфическим симптомом является очень сильный и длительный кашель. Инфекция поражает людей всех возрастов, однако для новорожденных особенно опасна.

В частности, болезнь может приводить к остановке дыхания (в 68% случаев), пневмонии (в 22% случаев), судорог, повреждению головного мозга из-за кислородной недостаточности и даже смерти.

Вакцинация ребенка против коклюша обязательна. Первую прививку малыш может получить в 2 месяца. К этому моменту взрослые, имеющие даже незначительный кашель, могут стать угрозой для жизни ребенка.

Поэтому важно до двух месяцев создать кокон вокруг младенца. Иммунитет после перенесенной болезни или вакцинации не формируется на всю жизнь. Поэтому очень важно обновлять прививки, чтобы поддерживать защиту.

Всем взрослым, кто будет контактировать с малышом, нужно получить вакцину против коклюша по меньшей мере за 2 недели до первой встречи.

Грипп

Грипп - это острое вирусное заболевание с сезонным течением. Для детей до 1 года болезнь опасна особенно из-за осложнений и высокого риска смерти.

Поэтому важно приложить максимум усилий, чтобы защитить ребенка, который сможет получить первую вакцинацию от гриппа только в 6 месяцев.

Вакцинироваться от гриппа нужно каждый год. Оптимальный период - осень, однако вакцинироваться можно никогда.

Ветряная оспа

Это инфекционное заболевание, которое очень легко распространяется воздушно-капельным путем. Последствия "ветрянки" очень опасны для малышей.

Среди них: пневмония, энцефалит (воспаление оболочек головного мозга), сильное обезвоживание, сепсис (заражение крови).

Считать ветряную оспу "обязательной" болезнью в детстве, которая не несет никакой угрозы, рискованно и легкомысленно.

Эффективная защита от ветряной оспы - вакцинация.

Для тех, кто когда-то перенес болезнь, повторная защита не требуется, поскольку иммунитет формируется на всю жизнь.

Корь

Корь - очень опасное вирусное заболевание, которое может иметь такие осложнения: пневмония, воспаление оболочек мозга, отит, слепота, тяжелое обезвоживание из-за сильной диареи.

Прививка - единственный эффективный способ защититься как от болезни, так и от ее осложнений и последствий.

Новорожденные входят в группу риска, поскольку первую вакцину против кори могут получить только в 12 месяцев. Поэтому все, кто окружают малыша с первых дней жизни и не болели корью, должны привиться дважды с интервалом по крайней мере 28 дней между дозами.

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция охватывает целый спектр заболеваний разной сложности - от назофарингита (насморк) до сепсиса (заражение крови).

Эта бактериальная инфекция передается через прямой контакт между людьми. Болезнь может протекать и бессимптомно - это наиболее опасная форма.

Взрослые имеют возможность прививаться за свой счет от разных групп возбудителя.