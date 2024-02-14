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Можно ли компенсировать недосып после ночных тревог

Как компенсировать недосып после ночных тревог (коллаж? РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Ночные тревоги - это уже привычное явление для каждого украинца, однако от этого оно не становится безопасным. Одним из негативных факторов является недосып, влияющий на здоровье.

А о том, можно ли компенсировать недосып после тревог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фрагмент Instagram-интервью с Олегом Чабаном, директором Учебно-научного института психического здоровья Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца для UNICEF Ukraine.

Как компенсировать недосып после ночных тревог

Сон под звуки воздушных тревог и обстрелов невозможен. И после таких ночей, как сегодня, особенно чувствуется усталость и упадок сил.

"Можно ли компенсировать ночное недосыпь кратковременным дневным сном? Были такие исследования и ответ - да, можно и даже рекомендовано", - говорит Чабан.

Олег дополняет, что следует помнить что сон - это циркадные ритмы, где идет специфическое колебание нейроэндокринные, в том числе пониженное давление, понижение температуры и так далее.

"И здесь такое переключение, поэтому рекомендация: если днем и догонять этот сон, то он не должен быть слишком продолжительным. Дневной сон не должен длиться часами, потому что мы резко снижаем температуру, в том числе сердцебиение и т.д.", - продолжает Олег.

Как компенсировать недосып после ночных тревог (фото: Freepik)

Муж также дополнил, что когда мы снижаем давление, то потом резко просыпаемся, то есть мы устраиваем специфический стресс для организма.

"Да конкретный вопрос, сколько же можно спать днем? до 45-ти минут. Старайтесь укладываться в полчаса, ведь вы проходите примерно пол фазы сна, а этого достаточно, чтобы компенсировать недосып. часов, чтобы полностью компенсировать и желательно в темноте. Потому что для синтеза мелатонина - темнота это самое важное", - завершает директор Учебно-научного института психического здоровья.

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Воздушная тревога