Можно ли питаться всего один раз в день? Ученые дали ответ

Что такое диета OMAD

Знаменитости уже много лет популяризируют различные новомодные диеты. Одна из последних - прием пищи по технике OMAD, которая состоит из одного приема пищи в день. Сейчас сторонниками такого питания являются Брюс Спрингстин и фронтмен Coldplay Крис Мартин. Поклонники OMAD утверждают, что такая схема питания помогает им контролировать свой вес и поддерживать форму.

По сути, OMAD - это одна из экстремальных диет по типу голодания. Основное отличие от других схем состоит в том, что голодание длится не в определенные дни или по часам (интервальное), или же питание только в определенные часы, а в том, что по этой диете человек съедает суточную норму калорий за один прием пищи.

Фанаты новой диеты утверждают, что она улучшает многие аспекты здоровья. Но на самом деле, данных о безопасности такого графика питания, как и о влиянии его на организм, совсем немного.

Голодание и здоровье

На тему диеты OMAD проведено совсем немного исследований и большинство из них изучали воздействие такого питания не на человека, а на животных. Или же они основаны на том, что другие формы голодания могут принести пользу здоровью, а значит и OMAD тоже.

На самом деле исследования о диетах с голоданием все еще проводятся. У некоторых видов есть свои преимущества - например, контроль веса или же снижение артериального давления. Еще часть исследований о диетах с голоданием показали улучшение некоторых аспектов метаболизма.

Исследование диеты OMAD

Существует всего одно исследование о воздействие диеты OMAD на человека. В этом исследовании участникам давали одинаковое количество калорий ежедневно на протяжении всего эксперимента.

Сначала участники употребляли суточную норму калорий за один прием пищи, а потом переключились и разделили эту нормы на три приема пищи в день.

Каждый режим питания соблюдался совсем недолго - 11 дней. Прием пищи был у определенное время - с 17:00 до 19:00. И только 11 участников эксперимента дошли до конца исследования.

Когда участники ели один раз в день, то у них наблюдалось снижение массы тела и жировой массы. При этом также наблюдалось снижение мышечной массы и плотности костей. А значит такая диета впоследствии приведет к снижению мышечной массы и повышенному перелому костей.

Более того, исследования на животных этой диеты показали, что мыши при одном приеме пищи в день, на самом деле набирали больше веса по сравнению с теми, кто ел несколько раз.

В будущем исследователям предстоит выяснить влияние OMAD на большее количество участников и разные группы населения. А также об эффектах этой диеты при длительном использовании.

Почему не стоит так питаться

Уже сейчас ученые считают, что при питании один раз в день будет сложно удовлетворить все свои потребности в питании, особенно в энергии, белке, клетчатки, витаминах и минералах.

Недостаток важных питательных веществ может привести не только к потере мышечной массы, но и к риску запоров, ухудшению здоровья кишечника.

При этой диете придется включить в рацион хорошую порцию белка, много овощей, орехов, семян, а также некоторые фрукты и цельнозерновые продукты, чтобы удовлетворить все потребности.

Еще нужна порция молочных продуктов, чтобы удовлетворить потребность в кальции и йоде.

И точно такая диета не подойдет детям, беременным, кормящим женщинам или тем, кто готовится к беременности. И тем более - людям со склонностью к расстройствам пищевого поведения.