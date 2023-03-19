Доступные лекарства: кто может получить препараты бесплатно

Украинцы могут получить некоторые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Это можно сделать в рамках программы "Доступные лекарства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Государственная программа возмещения средств распространяется более чем на 400 лекарственных средств. Программа "Доступные лекарства" работает для пациентов с: сердечно-сосудистыми заболеваниями;

хроническими болезнями нижних дыхательных путей;

сахарным диабетом II типа, сахарным диабетом I типа, несахарным диабетом;

болезнью Паркинсона;

расстройствами поведения и психики;

эпилепсией, для иммуносупрессивной терапии в послеоперационный период трансплантации. "Доступные лекарства" распространяется на более 400 препаратов. Актуальный список лекарственных средств размещен на сайте Национальной службы здоровья Украины. Как получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой Пациенты должны обратиться: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа - к семейному врачу;

для лечения расстройств психики и поведения - к психиатру;

эпилепсии - к психиатру или неврологу;

план лечения инсулином прописывает врач-эндокринолог, а следующие рецепты - семейные врачи;

против несахарного диабета схему лечения и первый рецепт должен выписать эндокринолог, следующие рецепты - семейные врачи. Врач выпишет электронный рецепт, а повторный уже можно будет получать при необходимости дистанционно.