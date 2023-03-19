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Доступные лекарства: кто может получить препараты бесплатно

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Украина, Воскресенье 19 марта 2023 08:47
Доступные лекарства: кто может получить препараты бесплатно Фото: украинцам объяснили, какие лекарства можно получить бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить некоторые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Это можно сделать в рамках программы "Доступные лекарства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Государственная программа возмещения средств распространяется более чем на 400 лекарственных средств. Программа "Доступные лекарства" работает для пациентов с:

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • хроническими болезнями нижних дыхательных путей;
  • сахарным диабетом II типа, сахарным диабетом I типа, несахарным диабетом;
  • болезнью Паркинсона;
  • расстройствами поведения и психики;
  • эпилепсией, для иммуносупрессивной терапии в послеоперационный период трансплантации.

"Доступные лекарства" распространяется на более 400 препаратов. Актуальный список лекарственных средств размещен на сайте Национальной службы здоровья Украины.

Как получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой

Пациенты должны обратиться:

  • для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа - к семейному врачу;
  • для лечения расстройств психики и поведения - к психиатру;
  • эпилепсии - к психиатру или неврологу;
  • план лечения инсулином прописывает врач-эндокринолог, а следующие рецепты - семейные врачи;
  • против несахарного диабета схему лечения и первый рецепт должен выписать эндокринолог, следующие рецепты - семейные врачи.

Врач выпишет электронный рецепт, а повторный уже можно будет получать при необходимости дистанционно.

Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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