Доступные лекарства: кто может получить препараты бесплатно
Украинцы могут получить некоторые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Это можно сделать в рамках программы "Доступные лекарства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Государственная программа возмещения средств распространяется более чем на 400 лекарственных средств. Программа "Доступные лекарства" работает для пациентов с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- хроническими болезнями нижних дыхательных путей;
- сахарным диабетом II типа, сахарным диабетом I типа, несахарным диабетом;
- болезнью Паркинсона;
- расстройствами поведения и психики;
- эпилепсией, для иммуносупрессивной терапии в послеоперационный период трансплантации.
"Доступные лекарства" распространяется на более 400 препаратов. Актуальный список лекарственных средств размещен на сайте Национальной службы здоровья Украины.
Как получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой
Пациенты должны обратиться:
- для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа - к семейному врачу;
- для лечения расстройств психики и поведения - к психиатру;
- эпилепсии - к психиатру или неврологу;
- план лечения инсулином прописывает врач-эндокринолог, а следующие рецепты - семейные врачи;
- против несахарного диабета схему лечения и первый рецепт должен выписать эндокринолог, следующие рецепты - семейные врачи.
Врач выпишет электронный рецепт, а повторный уже можно будет получать при необходимости дистанционно.
Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.
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