Возможен ли секс без любви? Вот окончательный ответ, который вас удивит

Как работает "химия"?

Здесь речь идет о партнерах, которые в какой-то момент начали устраивать интимные встречи, потому что они подходят друг другу в этом смысле.

Но со временем все может пойти не по плану и между вами возникнет более крепкая связь.

Запускается "дофаминовая система"

"Если вы занимаетесь сексом и вам это нравится, то в ядре вашего мозга запускается "дофаминовая система". И задним участком гипофиза выделяется окситоцин или "гормон любви", - утверждают специалисты.

Именно поэтому регулярные половые акты могут подтолкнуть вас к тому, что вы влюбитесь в сексуального партнера.

Оргазм вызывает романтические чувства

Во время оргазма человека охватывает поток окситоцина и вазопрессина, заставляющий испытывать романтические чувства.

Именно поэтому секс без любви возможен только сначала, а затем в дело включается биохимия...

Поэтому будьте осторожны со своими желаниями.