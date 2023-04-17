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Возможен ли секс без любви? Вот окончательный ответ, который вас удивит

Возможен ли секс без любви? (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы до сих пор верите в существование секса без любви, то хотим вас разочаровать. Сначала - да, это возможно, но со временем благодаря химическим реакциям организма, вы рискуете влюбиться или стать объектом влюбленности вашего партнера.

Об этом пишет Telegram-канал Інтимологія.

Как работает "химия"?

Здесь речь идет о партнерах, которые в какой-то момент начали устраивать интимные встречи, потому что они подходят друг другу в этом смысле.

Но со временем все может пойти не по плану и между вами возникнет более крепкая связь.

Запускается "дофаминовая система"

"Если вы занимаетесь сексом и вам это нравится, то в ядре вашего мозга запускается "дофаминовая система". И задним участком гипофиза выделяется окситоцин или "гормон любви", - утверждают специалисты.

Именно поэтому регулярные половые акты могут подтолкнуть вас к тому, что вы влюбитесь в сексуального партнера.

Оргазм вызывает романтические чувства

Во время оргазма человека охватывает поток окситоцина и вазопрессина, заставляющий испытывать романтические чувства.

Именно поэтому секс без любви возможен только сначала, а затем в дело включается биохимия...

Поэтому будьте осторожны со своими желаниями.

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