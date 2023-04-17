Чи можливий секс без любові? Ось остаточна відповідь, яка вас здивує

Якщо ви досі вірите в існування сексу без любові, то хочемо вас розчарувати. Спочатку - так, це можливо, але з часом завдяки хімічним реакціям організму, ви ризикуєте закохатися або стати об'єктом закоханості вашого партнера.
Про це пише Telegram-канал Інтимологія.
Тут мова йде про партнерів, які в якийсь момент почали влаштовувати інтимні зустрічі, бо вони підходять один одному в цьому сенсі.
Але з часом все може піти не за планом і між вами виникне більш міцний зв'язок.
"Якщо ви займаєтеся сексом і вам це подобається, то в ядрі вашого мозку запускається "дофамінова система". І задньою ділянкою гіпофіза виділяється окситоцин або "гормон любові", - твердять фахівці.
Саме тому регулярні статеві акти можуть підштовхнути вас до того, що ви закохаєтесь у свого сексуального партнера.
Під час оргазму людину охоплює потік окситоцину та вазопресину, які змушують відчувати романтичні почуття.
Саме тому секс без любові можливий лише спочатку, а потім в діло включається біохімія...
Тож будьте обережні зі своїми бажаннями.
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