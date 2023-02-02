Может ли штамм "Кракен" вызвать новую волну пандемии: объяснение инфекциониста
Новый штамм коронавируса "Кракен" недавно появился в Украине. Первый случай заражения в Сумской области зафиксировали у человека, который не проходил курс вакцинации. В Киеве подобных случаев не было. Однако может ли новый штамм спровоцировать волну пандемии?
Ответ на этот вопрос для читателей Styler дала врач-инфекционист Татьяна Курпас.
Что известно о новом штамме
"Кракен" по симптоматике очень похож на штамм "Омикрон". Среди основных признаков заболевания отмечают:
- повышение температуры
- слабость
- головную и мышечную боль
- насморк и чихание
- кашель
- першение в горле
- ухудшение аппетита
- диарею
Семейный врач Михаил Цюрак говорит, что "Кракен" заразнее, чем "Омикрон". Его слова подтверждает врач-инфекционист Татьяна Курпас.
"Штамм характеризуется сильной способностью связываться с рецептором хозяина. Если говорить простым языком, это означает, что "Кракен" может легче проникнуть через иммунную систему организма, что делает его более заразным", - говорит она.
Может ли произойти новая волна пандемии
По прогнозам Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями, "Кракен" станет доминантным в мире в период с февраля по март 2023 года.
"На сегодняшний день случаи заражения обнаружены уже в 38 странах. Таким образом, можно говорить о том, что "Кракен" может привести к увеличению случаев заражения ковидом и повлечь за собой новый всплеск пандемии в мире", - объясняет специалист.
Однако медик сразу успокаивает: поскольку "Кракен" не имеет новой симптоматики, не стоит считать его опаснее предыдущих штаммов, хотя он и более заразен.
Как уберечься от "Кракена"
Главный санитарный врач Киева Сергей Чумак говорит, что правила сохранения здоровья остались неизменными, поскольку именно они наиболее действенны. Давайте напомним их:
- обязательная вакцинация от вируса
- регулярное мытье рук и ношение маски
- поддержка иммунитета в холодное время года
- соблюдение безопасной дистанции в общественных местах
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