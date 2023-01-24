Ушные капли не лечат! Врач сделал важное заявление о лечении отита

Отит довольно распространенной болезнью как у взрослых, так и детей. Обычно его лечат самостоятельно без обращений к врачам, ведь заболевание всем известно и нестрашно. Однако самый популярный метод лечения недейственный.

Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Щербина на своей странице в Facebook .

Что не так с ушными каплями

"Проблема следующая. Очень часто при остром среднем отите назначаются ушные капли с антибиотиками (ципрофарм, тобрекс, отофа) или анестетиками (отипакс, ототон, дробекс) дополнительно к системному антибиотику или без него", - пишет врач.

Таким образом формируется заблуждение, что ушные капли помогут вылечить средний отит.

Это неправильно по нескольким простым причинам:

острый средний отит во многих случаях проходит сам, без антибиотика, хотя это и есть бактериальная инфекция.

вполне достаточно принять обезболивающее, чтобы переждать, пока организм справится с инфекцией

барабанная перепонка сохраняет свою целостность, а соответственно все, что вы закапаете в ушной канал, не попадает в полость среднего уха.

А когда ушные капли помогут

"Ушные капли с антибиотиком нужны при наружном отите (отит ныряльщика) и очень редко при среднем отите, когда в ухе стоит тимпаностома (трубочка в барабанной перепонке), что позволяет попасть каплям в среднее ухо", - объясняет специалист.

Капли с анестетиками не имеют никакого смысла в лечении, ведь не являются антибиотиками и плохо обезболивают.

Поэтому острый средний отит либо пройдет сам на обезболивающих средствах, либо требует дополнительно системного антибиотика, если на него показания.