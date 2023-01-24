Ушные капли не лечат! Врач сделал важное заявление о лечении отита
Отит довольно распространенной болезнью как у взрослых, так и детей. Обычно его лечат самостоятельно без обращений к врачам, ведь заболевание всем известно и нестрашно. Однако самый популярный метод лечения недейственный.
Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Щербина на своей странице в Facebook.
Что не так с ушными каплями
"Проблема следующая. Очень часто при остром среднем отите назначаются ушные капли с антибиотиками (ципрофарм, тобрекс, отофа) или анестетиками (отипакс, ототон, дробекс) дополнительно к системному антибиотику или без него", - пишет врач.
Таким образом формируется заблуждение, что ушные капли помогут вылечить средний отит.
Это неправильно по нескольким простым причинам:
- острый средний отит во многих случаях проходит сам, без антибиотика, хотя это и есть бактериальная инфекция.
- вполне достаточно принять обезболивающее, чтобы переждать, пока организм справится с инфекцией
- барабанная перепонка сохраняет свою целостность, а соответственно все, что вы закапаете в ушной канал, не попадает в полость среднего уха.
А когда ушные капли помогут
"Ушные капли с антибиотиком нужны при наружном отите (отит ныряльщика) и очень редко при среднем отите, когда в ухе стоит тимпаностома (трубочка в барабанной перепонке), что позволяет попасть каплям в среднее ухо", - объясняет специалист.
Капли с анестетиками не имеют никакого смысла в лечении, ведь не являются антибиотиками и плохо обезболивают.
Поэтому острый средний отит либо пройдет сам на обезболивающих средствах, либо требует дополнительно системного антибиотика, если на него показания.
Раньше мы рассказывали, что нельзя делать перед осмотром гинеколога, чтобы не испортить результаты.
Читайте также, с каким фруктом нельзя сочетать лекарство.