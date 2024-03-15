Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья: от чего будет зависеть размер
Минсоцполитики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
По данным пресс-службы, размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.
По данным исследования, которое по заказу министерства провела аналитическая компания CEDOS при поддержке Совета Европы, цены на жилье в Киеве на 22% выше среднего по стране, в Закарпатье - выше в 2,5 раза, а в Николаеве - ниже на 30-35 %. Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.
Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:
- количества лиц в семье, арендующей жилье;
- доходов домохозяйства;
- и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.
Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.
"Сейчас проект решения о такой помощи соглашается внутри правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПО смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", - говорится в сообщении.
Аренда жилья
Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).