Выплаты ВПЛ на семью: кто имеет право на продление помощи

Недавно правительство утвердило очередные изменения в Порядке предоставления помощи на проживание ВПЛ. Эти изменения существенно расширяют категории переселенцев, которые могут претендовать на продление выплат еще на один шестимесячный период.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Кто может претендовать на продление выплат

В зависимости от способа продления выплат ВПЛ условно можно разделить на 3 категории:

те, кому выплаты продолжат автоматически

те, кому выплаты продолжат по заявлению, поданному в собственных интересах (выплаты "на себя")

те, кому выплаты продолжат на семью по заявлению одного из членов семьи

Кир может обращаться с заявлением для выплат на семью

К этой категории ВПЛ относятся граждане, которые:

переместились (повторно переместились) с 1 января 2022 г. с территорий боевых действий или временной оккупации согласно настоящему перечню

совокупный доход на одного члена семьи в течение трехмесячного периода (или одного квартала) до обращения за продлением выплат не превышает сумму 9444 грн/месяц

отвечают "имущественным" критериям (не покупали в течение последнего периода авто, иностранную валюту на сумму свыше 100 тыс. грн. или не имеют депозитов на такую сумму и т. п.)

находятся на подконтрольной украинскому Правительству территории

Юристы подчеркивают, что соблюдение этих четырех условий обязательно.

Какие семьи имеет право на продление выплаты (фото: Getty Images)

Каким критериям должна соответствовать семья

Право на продление выплат предоставляется семьям, в составе которого есть неработающее лицо, воспитывающее ребенка в возрасте до 18 лет. и семья фактически проживает на территории боевых действий (список территорий проверить можно по ссылке).

Или же семья проживает в более спокойных регионах, но в учебных заведениях отсутствуют места или обучение проводится в режиме онлайн, дистанционно (полностью или частично)

"До 1 сентября 2024 г. помощь может быть продлена независимо от места нахождения учебного заведения. К изменениям помощь назначалась только в случае, если ребенок посещает учебное заведение дистанционно по месту учета ВПЛ. Теперь же ребенок может завершить учебный год в своем учебном заведении", - отмечают юристы.

Право на продление помощи имеет семья, в которой воспитывается 3 и более детей до 18 лет. При этом все дети должны проживать в семье и не воспитываться в интернатных учреждениях. Также важны следующие условия:

семья фактически проживает на территории боевых действий

семья проживает в более спокойных регионах, но в учебных заведениях отсутствуют места или обучение проводится в режиме онлайн, дистанционно (полностью или частично)

Право на продление помощи имеет семья, в составе которой:

работающие трудоспособные лица осуществляют предпринимательскую деятельность / независимую профессиональную деятельность

и есть дети до 18 лет или дети / лица до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования

Право на продление помощи имеет семья, в составе которой:

лица, утратившие трудоспособность

и дети до 18 лет и/или дети / лица до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования

Право на продление помощи имеет семья, в составе которой:

неработающее трудоспособное лицо, которое зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, в частности для получения ваучера на обучение, но еще не трудоустроилось

и дети, которые посещают заведения дошкольного образования и/или учатся в заведениях общего среднего образования

Право на продление помощи имеет семья, в составе которой есть лицо, осуществляющее уход за:

ребенком до 3 лет или за ребенком до 6 лет, который требует ухода в течение времени, определенного в медицинском заключении ЛКК

лицом с инвалидностью I группы

ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет

лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства

лицом, достигшим 80-летнего возраста

ребенком, которому не установлена инвалидность, однако имеет тяжелые заболевания из перечня

Право на продление помощи имеет семья, в составе которой есть лицо, оказывающее социальные услуги по уходу. А так, в состав которой входят только нетрудоспособные лица (например, пенсионеры или люди с инвалидностью).

Право на продление помощи имеет лицо в возрасте от 55 лет, которое на дату обращения за помощью зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, или работающее, осуществляющее предпринимательскую деятельность/независимую профессиональную деятельность, или получившее пособие на получение экономической самостоятельности /микрогрант/грант на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер для обучения.