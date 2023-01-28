Полезны ли консервированные огурцы? Диетологи дали точный ответ

Факты о питательной ценности маринованных огурцов

Одна долька маринованного огурца содержит незначительное количество витаминов и минералов, за исключением витамина К. Небольшой кусочек обеспечивает около 7% суточной потребности в этом питательном веществе.1 Витамин К помогает поддерживать здоровье костей и правильную свертываемость крови.

Один целый огурец с укропом обеспечивает немного больше питательных веществ, включая поддерживающий иммунитет витамин А и небольшой процент от дневной нормы кальция, калия и витамина С.

Огурцы и натрий

Помните, что в соленьях обычно много натрия или соли. Это означает, что вам нужно дважды проверить рекомендуемый размер порции, чтобы оценить содержание натрия в общей порции, которую вы едите.

Например, если на этикетке указано, что порция солений содержит 270 мг натрия, и вы едите ее вместе с маринадом, ваше потребление натрия подскочит до 540 мг, что составляет примерно четверть рекомендуемой дневной нормы.

Польза пробиотиков в солениях

Сделать из огурцов соления можно двумя способами. Стандартное маринование предполагает хранение огурцов в соли, с острой кислотой, такой как уксус, или без нее, и другими возможными ингредиентами, такими как сахар и приправы.

Также соленья также можно приготовить путем ферментации. Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году в Journal of Functional Foods, в этом процессе природные бактерии растут в течение нескольких недель и производят молочную кислоту.

Эти бактерии включают Lactobacillus, пробиотик (полезные микроорганизмы, поддерживающие хорошие бактерии), который, как показывают исследования, может улучшать иммунную функцию и способствовать лучшему пищеварению и усвоению питательных веществ, согласно исследованию, опубликованному в 2022 году в журнале Frontiers in Immunology.

Не забывайте, что огурцы в банках из супермаркетов не относятся к ферментированным продуктам. Вам нужно искать квашеные огурцы.

Также помните, что в магазинных соленьях содержится множество консервантов и красителей.