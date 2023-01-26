Эти пять продуктов должны быть в вашем холодильнике, если вы хотите похудеть

О том, какие продукты помогут вам похудеть, рассказала доктор медицинских наук Лора Бурак, являющаяся автором книги "Похудей со смузи".

Какие продукты должны быть в холодильнике у худеющих?

Итак, первое, что нужно сделать, чтобы сформировать более здоровые привычки в еде - это запастись горсткой свежих, замороженных и основных продуктов, чтобы вы могли легко сделать лучший выбор еды и закусок.

Когда вы открываете дверцы холодильника, если перед вами визуально находится более здоровая пища, у вас гораздо больше шансов есть именно ее.

Яйца

По словам Лоры, если она хочет перекусить, первое, что она ест - это яйца. Вы можете использовать яйца для приготовления полезных блюд - от омлета до яичных кексов, независимо от времени суток.

Яйца - это лучший выбор для поддержки ваших усилий по снижению веса, и исследования подтверждают это. Согласно исследованию 2014 года, люди, которые ели на завтрак яйца, а не приготовленный на пару хлеб, чувствовали сытость и снижали массу тела. Дополнительные исследования показывают, что люди, которые едят яйца вместо хлопьев, чувствуют себя более сытыми и меньше испытывают чувство голода.

Овощи

Врач рекомендует всегда держать в холодильнике разнообразные овощи. Вы можете добавить их в яичницу или сделать салат. Существует множество научных исследований, которые исследуют положительную связь между потреблением овощей и потерей веса. Например, согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, увеличение потребления овощей может привести к потере веса и снижению риска набора веса или ожирения.

Сезонные фрукты

В следующий раз, когда вам захочется чего-нибудь сладкого, вам следует перекусить сезонными фруктами, а не хвататься за печенье с шоколадной крошкой и леденцы с сахаром.

Исследование, опубликованное в PLOS Medicine, показывает преимущества добавления фруктов в ваш рацион для похудения. Оно показало, что увеличение потребления фруктов коррелирует с потерей веса в течение четырех лет. Больше всего пользы принесут ягоды, яблоки и груши.

Качественная заправка для салата

"Качественная салатная заправка для сбрызгивания овощей или для улучшения вкуса любого блюда -это то, что нужно", - говорит Бурак.

Многие готовые заправки для салатов богаты калориями и жирами, поэтому обязательно выберите заправку хорошего качества или приготовьте заправку для салата самостоятельно.

Закуски с высоким содержанием белка

Лора лично любит запасаться вкусными закусками с высоким содержанием белка, которые можно легко взять с собой в дорогу.

"Йогурт и творог, а также хумус, чтобы обмакивать овощи - все это прекрасная идея", - говорит врач.

Кроме того, подумайте о покупке отдельных сырных палочек и батончиков. Наслаждайтесь ими вместе с фруктами, чтобы получить вкусную закуску, которая даст чувство сытости.