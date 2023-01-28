Чи корисні консервовані огірки? Дієтологи дали точну відповідь

Факти про поживну цінність маринованих огірків

Одна часточка маринованого огірка містить незначну кількість вітамінів і мінералів, за винятком вітаміну К. Такий шматочок забезпечує близько 7% добової потреби в цій поживній речовині.1 Вітамін К допомагає підтримувати здоров'я кісток та правильне згортання крові.

Один цілий огірок з кропом забезпечує трохи більше поживних речовин, включаючи вітамін А, що підтримує імунітет, і невеликий відсоток від денної норми кальцію, калію і вітаміну С.

Огірки та натрій

Пам'ятайте, що в соліннях зазвичай багато натрію або солі. Це означає, що вам потрібно двічі перевірити рекомендований розмір порції, щоб оцінити вміст натрію у порції, яку ви їсте.

Наприклад, якщо на етикетці зазначено, що порція солінь містить 270 мг натрію, і ви їсте її разом з маринадом, ваше споживання натрію підскочить до 540 мг, що становить приблизно чверть денної норми, що рекомендується.

Користь пробіотиків у соліннях

Зробити з огірків соління можна двома способами. Стандартне маринування передбачає зберігання огірків у солі, з гострою кислотою, такою як оцет, або без неї, та іншими можливими інгредієнтами, такими як цукор та приправи.

Також соління можна приготувати шляхом ферментації. Згідно з дослідженням, опублікованим у 2020 році в Journal of Functional Foods, у цьому процесі природні бактерії ростуть протягом декількох тижнів і виробляють молочну кислоту.

Ці бактерії включають Lactobacillus, пробіотик (корисні мікроорганізми, що підтримують хороші бактерії), який, як показують дослідження, може покращувати імунну функцію та сприяти кращому травленню та засвоєнню поживних речовин, згідно з дослідженням, опублікованим у 2022 році в журналі Frontiers in Immunolog.

Не забувайте, що огірки в банках із супермаркетів не належать до ферментованих продуктів. Вам потрібно шукати квашені огірки.

Також пам'ятайте, що в магазинних соліннях міститься безліч консервантів і барвників.