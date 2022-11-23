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Полезна ли домашняя консервация и кому ее категорически нельзя есть

Полезна ли домашняя консервация (фото: facebook.com/Tasty Festival)
Автор: Василина Копытко

Мы привыкли думать, что все, что приготовлено дома своими руками максимально полезно. В частности, очень переоцениваем соления и консервации. Некоторые ее виды не то, что не обогащают организм нужными микроэлементами, но могут навредить здоровью.

Насколько полезна домашняя консервация и кому она категорически воспрещена, рассказываем в материале Styler.

Полезна ли консервация

Приготовление консервации подразумевает термическую обработку овощей и фруктов. Из-за этого многие витамины и микроэлементы теряются. Однако не все - магний, калий, кальций, натрий и марганец остаются в продуктах даже после консервации.

Полезность консервации напрямую зависит от метода ее приготовления. При стерилизации, когда продукты нагревают до температуры кипения, теряется больше полезных элементов, чем при пастеризации - доведении до температуры 80 градусов. Отдавайте предпочтение второму способу приготовления.

Также домашние закрутки часто содержат избыточное количество соли, сахара, уксуса и других консервантов, которые могут негативно отразиться на организме. Поэтому для приготовления консервации выбирайте рецепты с минимальным содержанием упомянутых веществ.

Кому нельзя есть консервацию и почему

Консервация с уксусом и солью может навредить людям с больными почками, а также тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также ее опасно есть гипертоникам, поскольку увеличение количества соли в рационе приводит к повышению давления.

Салаты и лечо запрещены людям с панкреатитом и холециститом. Такие консервации содержат большое количество подсолнечного масла, именно оно вредит организму.

Варенье по классическому рецепту с большим содержанием сахара вредит. Особенно его не советуют есть больным сахарным диабетом и людям с лишним весом. Без ущерба для здоровья можно есть только две-три ложки в день.

Мясные и рыбные консервы вообще не рекомендуют заготавливать дома, поскольку есть большой риск не соблюсти технологический процесс и, как следствие, в продуктах останутся болезнетворные бактерии.

Консервированные огурцы (фото: facebook.com/Людмила Арман)

Читайте также о том, полезно ли сало и какие утверждения о нем оказались мифами.

Раньше мы рассказывали о том, действительно ли сахар вредит здоровью.

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