Разгорается новый скандал вокруг государственных грантов на музыку: что известно

В украинском шоу-бизнесе назревает новый скандал. Саундпродюсер Иван Клименко заявил, что музыка "Пикардийской терции" и Марии Бурмаки не актуальна. Такую фразу музыкант высказал в рамках разговора о гранте от Украинского культурного фонда в поддержку артистов в 2023 году.

Мария Бурмака возмутилась таким заявлением и опровергла информацию, что она подавалась на грант Украинского культурного фонда в этом году. Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook .

Какой ответ Марии Бурмаки

"Мне досадно, больно и неприятно. Но меня никто не защитит, если я не защищу себя сама. Вдруг наткнулась на разговор "игроков шоу бизнеса", который инициировал Украинский культурный фонд. Какой-то Ваня Клименко говорит, что моя музыка (и "Пикардийской терции") не актуальна. Именно после слов Саши Кольцовой (солистки группы "Крихітка Цахес" - ред.), которая говорит о важности детского контента", - возмущается Бурмака.

Также певица добавляет, что ее для разговора не пригласили, поэтому она вынуждена защитить себя публично через пост в Facebook. При этом Мария подчеркнула, что не знает, кто такой Ваня Клименко.

"Передайте кто-то Ване, что я написала два детских альбома, сейчас уже фактически дописан третий. А песни "Руханка" и "Можна бути песиком" знают дети во всем мире. На мои песни создан спектакль для детей "Мама сказала нет" в театре Франко, которая идет уже 8-й год. А за прошлый год я написала два представления для детей всех возрастов с новыми песнями. И перевела кучу польских и немецких песенок на украинский язык, чтобы их понимали наши дети-беженцы, это без помощи государства. А что сделал ты, Ваня Клименко?", - написала Бурмака.

Мария Бурмака прикрепила к посту скрин статьи, где указано, что она получила грант. Но эта информация, по ее словам, не достоверна (скриншот)

Также певица напомнила, что в 2021 году с помощью УКФ она с командой реализовала проект "Любимые классики" - 15 песен на стихи украинских поэтов от Шевченко до Стуса. Этими песнями учителя иллюстрируют уроки украинской литературы.

"Кроме того, был ряд концертов с моими рассказами об интересных историях из жизни наших классиков. Которые я находила в течение всей своей жизни, потому что интересуюсь филологией (я являюсь кандидатом филологических наук). А еще были концерты в Харькове, Львове, Житомире, Виннице, и выступления для курсантов Нацгвардии и военных. На это ушли деньги УКФ в 2021 году. А на 2023 год я не подавалась", - заявила певица.

К возмутительному посту Бурмака тегнула и министра культуры Александра Ткаченко со фразой "подскажите, пожалуйста, хоть раз помогло мне министерство культуры за всю мою жизнь?"

Следует отметить, что подписчики певицы активно комментируют публикацию и выражают слова поддержки.