"Прими меня таким, как есть". Как эта фраза может разрушить отношения: правда и мифы
"Прими меня таким, как есть" - звучит по-философски и благородно. Но что стоит за этим лозунгом на самом деле: глубокое принятие, лень меняться или удобная манипуляция?
Может ли быть эта фраза манипуляцией, как ее воспринимать правильно и что она означает в отношениях, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Это звучит красиво, почти как клятва: "Я принимаю тебя таким, какой ты есть". И хочется верить, что это возможно. Что тебя будут любить со всеми привычками, заморочками, недостатками и особенностями. И ты - взамен.
"Но давай честно: всегда ли мы готовы принимать другого человека без попыток его "подкрутить" под себя? Потому что сначала это "он немного молчаливый", а через год - "с ним не о чем говорить". Сначала "она такая эмоциональная", а потом - "меня истощают ее перепады настроения". И вот начинается: "Ты изменись немного... просто вот это убери... будь немного другим, и все будет идеально", - объясняет эксперт.
Так где грань между принятием и самоизменой? Принимать - не значит соглашаться на все.
"Это не о терпении любых форм пренебрежения, агрессии или незрелости. Это не о том, чтобы закрывать глаза на то, что болит, и заставлять себя любить несмотря ни на что. Принятие - это об осознании: человек имеет право быть собой. И ты имеешь право решить, комфортно ли тебе с этим. Не переделывая, не перевоспитывая, не спасая. Просто - или это твое, или нет", - добавляет Виталий Курсик.
Что такое "принимать таким, как есть"
Это идея о безусловном принятии другого человека без попыток его изменить. Она происходит из гуманистической психологии (в частности, идей Карла Роджерса), где в центре - уважение к личности, ее права на выбор, рост и ошибки.
В здоровом виде это выглядит как:
- "Я понимаю, что ты не идеален, и я все равно тебя ценю"
- "Твои черты не всегда удобны, но я знаю, почему ты такой"
- "Ты имеешь право быть собой, и я не пытаюсь тебя перекроить"
Миф в том, что принятие - это любовь на всю жизнь. Правда в том, что иногда настоящее принятие - это честно признать: "Я тебя понимаю, уважаю, но нам не по пути".
Но где граница?
То, что часто скрывается под фразой "прими меня таким, как есть", имеет две стороны.
Здоровое принятие
- Сочувствие к другому
- Понимание причин поведения
- Уважение к границам
Манипулятивное прикрытие
- Отказ менять деструктивные привычки
- Уклонение от ответственности
- Требование "терпеть" вместо того, чтобы говорить откровенно
Когда фраза становится удобной ширмой
Эта фраза приобретает манипулятивный оттенок, когда ее употребляют для:
Оправдания агрессии или грубости: "Ну я такой прямой, смирись!"
Нежелания работать над собой: "Я не люблю извиняться. Принимай это"
Игнорирование чужих чувств: "Я не из тех, кто поддерживает. Не жди от меня этого"
Принимать не значит соглашаться
Принятие не равно слепому одобрению. Наоборот, в зрелых отношениях оно включает честный диалог:
- "Я вижу, что эта черта тебе присуща, но мне она вредит"
- "Я понимаю, что ты устаешь, но мне нужна поддержка"
- "Я тебя люблю, но это не значит, что мне все подходит"
По словам психологов, безусловное принятие работает, когда речь идет о любви к себе или к ребенку. А во взрослых отношениях должна быть обоюдная ответственность.
"Если человек постоянно делает вред другому и не хочет меняться, то не нужно это романтизировать. Не принимать то, что вредит и тех, кто делает плохо - это тоже выбор", - объясняет специалист.
Принятие другого человека - не означает пассивность. Это про реальность - видеть человека таким, как он есть, и действовать именно с этой точки. Это не о терпении, а о понимании и принятии собственных решений.
"Потому что любовь - это не только о "принять", но и о выборе: ежедневно, с открытыми глазами. И быть с человеком не "с надеждой, что изменится", а с уважением к тому, кем он есть сейчас. А ты сам(а) готов принимать другого и себя - такими, как есть?" - резюмирует Виталий Курсик.