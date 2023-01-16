Помогает ли сливовый сок при запорах? Доктор расставила все точки над "і"

Считается, что сливовый сок хорошо помогает тем людям, у которых проблемы с опорожнением кишечника. Так ли это?

На этот вопрос ответила американский врач, эксперт по правильному питанию Люсия Гарсиа, пишет Quora

Помогает ли сливовый сок от запоров?

Медик отметила, что свежий сок чернослива может лечить запоры и обладает особым эффектом быстрого очищения кишечника.

Сок чернослива богат нерастворимой растительной клетчаткой и водорастворимой природной пектиновой клетчаткой, эти два вещества совместно эффективно увеличивают объем стула, стимулируют перистальтику кишечника и способствуют дефекации.

Кроме того, после попадания в организм сока чернослива он может синтезировать ксилит и сорбит.

Чем полезен сливовый сок?

Ксилит может улучшить структуру кишечной флоры, способствует размножению полезных бактерий в кишечном тракте и ингибирует рост вредных бактерий, тем самым облегчая симптомы засоренного кишечника.

Когда сорбит попадает в кишечник, он может может сделать стул более рыхлым и легким, способствуя здоровой дефекации.

Медицинские эксперты провели множество исследований и экспериментов по изучению действия сока чернослива при запорах. Хотя ответы различны, все результаты доказывают, что сок чернослива оказывает уникальное воздействие на облегчение запоров, которое не имеет аналогов ни в одной другой пище.