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Действительно ли проживание в одиночку ухудшает психологическое состояние

Действительно ли проживание в одиночку ухудшает психологическое состояние (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Говорят, что одиночество - это большой вред для психологического здоровья, а жизнь наедине лишь усугубляет это состояние и провоцирует депрессию.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование National Health Statistics Reports.

Действительно ли проживание в одиночку ухудшает психологическое состояние

Национальный центр статистики здравоохранения (NCHS) опубликовал новый отчет о том, что взрослые и самостоятельные люди, живущие сами, чаще испытывают депрессию, чем взрослые, живущие с семьей или другими близкими людьми.

Исследование опирается на данные, полученные во время ежегодного Национального опроса о состоянии здоровья. Оно обнаружило, что чуть более 6 процентов живущих в одиночестве людей сообщили об ощущении депрессии, как сравнить с 4 процентами людей, живущих не сами.

Однако 93 процента участников сообщили, что жизнь наедине не имеет негативного влияния на их психологическое состояние или сказали, это влияние совсем незначительное.

Также у людей спрашивали, как часто они получают социальную и эмоциональную поддержку. Оказалось, что 19,6 процента взрослых, живших наедине и крайне редко поддерживавших или никогда не имеющих ее, вдвое чаще чувствовали подавленность и апатию. А вот среди живущих с кем-то показатель составляет 11,6 процента.

Действительно ли проживание в одиночку ухудшает психологическое состояние (фото: Freepik)

В исследовании говорится, что хотя проживание в одиночестве может увеличить риск социальной изоляции, люди, живущие наедине, могут быть активно вовлечены в свою работу или общину, а также иметь доступ к социальным сетям и социальной и эмоциональной поддержке, что может быть защитой для психического здоровье.

Следовательно, у людей, имеющих социальные контакты за пределами своего дома, где они находятся постоянно наедине с собой, совсем не испытывают депрессии или других признаков психологического расстройства, они наоборот наслаждаются своим образом жизни и столько социализации, сколько действительно нуждаются.

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